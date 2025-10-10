Надбавка к пенсии: кто получит дополнительные 20% от государства

Украинское законодательство гарантирует гражданам ряд разных надбавок к пенсиям. Они могут начисляться по возрасту (70, 75 или 80 лет), за донорскую деятельность, уход за детьми, одинокое проживание или особые заслуги.

Кроме того, предусмотрена доплата в размере 20% от пенсии для постоянно проживающих в регионах с тяжелыми условиями жизни. Такую надбавку предусматривает закон Украины "О статусе горных населенных пунктов". Она касается жителей общин, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Пенсионеры, постоянно проживающие в таких населенных пунктах, получают ежемесячную надбавку в размере 20% своей пенсии. Настоящая доплата должна компенсировать сложные условия проживания в горной местности.

Читайте также: Кто из пенсионеров получит надбавку в 25%: детали выплат

Чтобы иметь право на выплату, необходимо выполнить несколько условий:

проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев;

не находиться за границей более 60 дней без уважительных причин (исключение — командировка, лечение или обучение);

не получать пенсию в другом населённом пункте.

Как оформить статус и получить надбавку

Жителям западных регионов, проживающих в горных населенных пунктах, доплату не начисляют автоматически – ее нужно оформить самостоятельно через Пенсионный фонд.

Для этого следует выполнить несколько шагов:

Проверить, имеет ли ваш населенный пункт официальный статус горного в соответствии с правительственным постановлением №647.

Получить справку о проживании в горном населенном пункте в сельском или городском совете или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подать документы в Пенсионный фонд, включая полученную справку.

Если гражданин имел право на эту надбавку, но ранее не обращался за ней, выплаты будут назначены с даты обретения права, однако не ранее 1 января 2025 года.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев будет ежемесячно получать дополнительные 470 грн к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!