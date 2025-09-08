Пенсійна надбавка: хто з українців щомісяця отримуватиме додаткові 470 грн

У 2025 році українці, які матимуть страховий стаж понад передбачену законодавством норму, зможуть розраховувати на додаткові нарахування до пенсій. За кожен повний рік "понаднормового" стажу виплати за віком збільшуються на встановлений відсоток.

Таку інформацію оприлюднив Пенсійний фонд України. В Україні стимулюють громадян залишатися активними на ринку праці та відкладати вихід на пенсію на пізніший термін.

Для цього запроваджені заохочувальні механізми: чим довший страховий стаж, тим вищі можливі пенсійні виплати. У пенсійному законодавстві існує поняття понаднормового стажу – це роки трудової діяльності, що перевищують мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2025 році для отримання права на пенсію за віком достатньо мати:

60 років – щонайменше 32 роки стажу;

63 роки – від 22 років стажу;

65 років – від 15 років стажу.

Чим більше "понаднормових" років у трудовій біографії, тим більші доплати до пенсії можна отримати.

Розмір понаднормового стажу для пенсії залежить від дати призначення виплат:

для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

для пенсіонерів, чиї виплати призначені після цієї дати, межі встановлені на рівні понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо фактичний страховий стаж перевищує норму, пенсіонеру нараховується доплата. За кожен повний рік "зайвого" стажу до пенсії додається 1% від базового розрахункового розміру. При цьому існує обмеження: додаткові виплати не можуть перевищувати 1% прожиткового мінімуму.

Яким буде розмір доплати за понаднормовий стаж

У 2025 році, якщо прожитковий мінімум становить 2361 грн, за кожен рік стажу понад норму Пенсійний фонд додаватиме до пенсії 23,61 грн (1% від мінімуму).

Наприклад, за 10 років понаднормового стажу додаткова виплата складатиме 236 грн щомісяця, а за 20 років — 472 грн на місяць. При цьому обмежень на кількість років понаднормового стажу немає.

Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується виходячи з прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір додаткових виплат перерахують з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

