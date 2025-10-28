У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: зруйновано три будівлі, є поранені (фото, відео)

У західній частині Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,1. В результаті цього обвалилися щонайменше три будівлі, пошкоджені ще під час попередніх підземних поштовхів.

Як повідомляє The Associated Press, за даними Агентства з надзвичайних ситуацій та управління катастрофами (AFAD), епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Сіндіргі у провінції Балікесір. Підземні поштовхи зафіксували о 22:48 за місцевим часом на глибині близько шести кілометрів.

Коливання відчувалися не лише в епіцентрі, а й у великих містах — Стамбулі, Бурсі, Манісі та Ізмірі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що в Сіндіргі зруйнувалися три порожні будівлі та двоповерховий магазин. Усі вони вже мали пошкодження після попередніх землетрусів.

За словами губернатора провінції Ісмаїла Устаоглу, 22 людини отримали травми, переважно легкі, спричинені як фізичним, так і психологічним впливом стихії. Жертв наразі не зафіксовано.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що багато мешканців ночували просто неба, остерігаючись можливих повторних поштовхів.

