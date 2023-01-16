16 января – Гордеев день: приметы, традиции и запреты праздника

16 января верующие празднуют восьмой день Рождества Христова и чтят память святого мученика Гордея и пророка Малахии.

Гордей Мученик родился в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской конце III века. В зрелом возрасте он поступил на военную службу, проявил мужество и боевые искусства и был назначен сотником.

Во время гонений на христиан в начале IV века он удалился в пустыню, чтобы приготовиться к добрым делам и исповеданию христианства. В 320 г. Гордей прямо выступил перед городским начальником в защиту христиан. За это его схватили, жестоко пытали, а затем обезглавили.

Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во время возвращения иудеев из вавилонского плена. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его "печатью пророков". Будучи образцом душевной доброты и благочестия, он удивлял народ и был назван Малахией, то есть Ангелом или вестником. В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи и последний Суд.

Традиции Гордеевого дня

В старину существовало поверье, что именно сегодня можно вылечиться от эпилепсии, от сглаза и порчи болезнью, от одержимости бесами. Лечением занимались врачи и знахарки. Также и сами люди молились пророку Малахии и мученику Гордию Каппадокийскому.

С особым вниманием издавна относились к домашним животным и скоту. Их кормили кашей на молоке, специально испеченным караваем, тщательно подметали и убирали хлев.

Было принято готовить блюда из сыра – приносят счастье и благополучие в дом.

Сон в ночь на 16 января считается полезным и ценным, потому что может показать скрытые способности, о которых вы не знаете или игнорируете, однако именно эти способности могут привести вас к цели или успеху в жизни.

Считается, что родившийся в этот день будет четко распознавать добро и зло, обмануть и обвести вокруг пальца такого человека никому не удастся. Кроме того, родившиеся 16 января способны слушать природу, понимать ее голос, послание или предупреждение.

Что нельзя делать 16 января

По верованиям, в этот день нельзя хвастаться перед другими людьми. Такое поведение было неприемлемым для святого Гордия, поэтому оно могло лишить человека всего, что имеет. Нельзя ходить 16 января в лес или без нужды покидать свой дом, поскольку можно было встретиться с нечистой силой, свободно разгуливавшей по улице. Нельзя в этот праздничный день долго спать или просто лежать в постели ничего не делая. Тот, кто не послушает этого запрета, столкнется с болезнями спины или ног. Не нужно занимать деньги, иначе возникнут проблемы с финансами. Нельзя доить скот в присутствии других людей. Нельзя упоминать в разговорах нечистую силу. Нельзя одевать обновки – новая одежда быстро придет в негодность.

Приметы

Какая погода 16 января, таким будет март

Большое белое облако — к вьюге

Иней на деревьях — погода прояснится

В морозный день в лесу деревья трещат – холод задержится надолго.

Звезды хорошо видны — к солнечной погоде.

Звук звона слышится очень ясно – ждите потепления.

У морозных рисунков на стекле побеги наклоняются вниз — к теплу.

На закате садится в облако — будет снегопад.

Мышь залезла на стол — к пиру, большому гулянию.

Мышь погрызла одежду – до болезни.

Зайцы подходят близко к селу или селу — к морозам.

16 января День ангела празднуют Гордей, Ирина и Арина.

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