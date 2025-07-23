18% в бюджет: за какие иностранные доходы, аренду и подарки украинцы должны платить налог

Украинцы обязаны представлять декларацию и платить налоги со всех дополнительных доходов. Это касается, в частности, прибыли от независимой профессиональной деятельности, если лицо не зарегистрировано как ФЛП.

Общая ставка налога составляет 18% - налог на доходы физических лиц, а также дополнительно 1,5% военного сбора. Такая же обязанность возникает в случае получения дохода от сдачи имущества в аренду или определенных видов подарков. Такие разъяснения дает Государственная налоговая служба Украины, пишет Oboz.ua.

В сообщении отмечается: "Подача декларации о доходах и имущественном положении за прошлый год и уплата соответствующих налогов – это не только юридическая обязанность граждан, закрепленная в Конституции, но и форма личного участия в финансовой стабильности и обороноспособности государства".

Хотя у налоговой нет полного инструментария для выявления всех, кто уклоняется от уплаты налогов, в будущем это может привести к серьезным проблемам.

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В частности, налоги нужно платить за:

Получены подарки или наследство. В то же время, если подарок или наследство поступили от близкого родственника (членов семьи первой или второй степени родства), действует нулевая ставка налога на доходы физлиц.

А вот если наследство получено от иностранного гражданина, придется уплатить 18% НДФЛ. Это касается любого вида имущества, передаваемого наследнику-нерезиденту от наследодателя-резидента.

Иностранные доходы. Все доходы, полученные за пределами Украины, подлежат налогообложению в соответствии с украинским законодательством. Они облагаются следующими ставками:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% – военный сбор (для доходов до 1 января 2025 года; после этой даты – уже 5%).

В случае получения дохода в иностранной валюте, его нужно конвертировать в гривну по курсу НБУ, действовавшему на дату начисления прибыли.

Если же налоги были уплачены за границей, повторно уплачивать НДФЛ в Украине не нужно – при условии, что между этой страной и Украиной заключен договор об избежании двойного налогообложения.

Арендный доход. Лица, сдающие в аренду жилье, должны платить налоги в соответствии с действующим Налоговым кодексом. Если арендодатель не зарегистрирован как ФЛП, действует следующая система:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Итого общая налоговая нагрузка составляет 23% от арендной суммы.

В налоговой также напоминают, что за неподачу декларации предусмотрен штраф в размере 340 грн. Кроме того, за нарушение порядка представления отчетности или внесения ложной информации в декларацию могут применяться санкции согласно статье 164-1 КУоАП – это либо предупреждение, либо штраф от 51 до 136 грн (три-восемь необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Раньше мы рассказывали, что украинцы должны платить налоги даже за старые квартиры.

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