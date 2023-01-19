20 января – Собор Иоанна Предтечи: история праздника, приметы и что нельзя делать

На следующий день после Крещения, 20 января, православные отмечают еще один праздник – Собор Иоанна Предтечи. По православной традиции, после христианских праздников вспоминают святых, послуживших этому событию. Церковь празднует Собор Святого Иоанна Крестителя, воздавая ему уважение за то, что он крестил Иисуса Христа в Иордане.

Фигура святого Иоанна Крестителя занимает выдающееся место в истории спасения и в Священном Писании. После Пречистой Девы Марии он является самым почитаемым Церковью святым. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн является величайшим из пророков, который завершает историю Ветхого Завета и открывает эпоху Нового Завета, ведь именно он открыто и явно указал миру на пришествие Сына Божьего.

История праздника

По легенде, Иван родился в семье священника Захарии и родственницы Богородицы – Елизаветы, которые уже были в преклонном возрасте и не ожидали потомства. Он родился на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Как пишет евангелист Лука, Иоанн был послан Богом, чтобы приготовить избранный народ к признанию Иисуса Христа Мессией.

Иоанн Креститель, которого еще называют Предтечей, дал образцовый пример освященной жизни. Святой, готовя себя к великому служению, много времени провел в безлюдной иудейской пустыне. Он носил грубую одежду из верблюжьего волоса и питался диким медом и саранчой. Иоанн оставался отшельником до тех пор, пока Господь призвал его в тридцатилетнем возрасте проповедовать еврейскому народу. Выполняя призвание Господне, Иоанн явился на берегах реки Иордан, чтобы приготовить израильский народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). Всю свою проповедь он направлял на то, чтобы приготовить Христу путь к человеческим сердцам.

Спустя время, к Иоанну на Иордан пришел креститься и сам Иисус Христос. За отважную проповедь и замечание к безбожному царю Ироду, святому Иоанну Крестителю заключили в тюрьму и отрубили ему голову. Святой Иоанн Предтеча стал для всех христиан примером смелости и неравнодушия

Что можно делать в Собор Иоанна Предтечи

20 января у верующих принято посещать утреннюю церковную службу. После этого православные завтракали, а остатки и крошки со стола отдавали скоту. Хозяйки в этот день занимались рукоделием и шитьем, ходили за водой. В Собор Иоанна Предтечи начинался мясоед – период свадеб и гуляний.

По народным поверьям, утром 20 января нужно натощак выпить стакан крещенской воды. Эта вода снимает болезни с человека и убирает мигрени. Собор Иоанна Предтечи считается очень удачным днем для свадьбы.

Также с этого дня прекращали действовать некоторые запреты, налагаемые на домашние дела с Рождества. Так разрешалось прясть, ткать, вышивать и заниматься любимые рукоделием.

Что нельзя делать в этот день

До завтрака нельзя ни с кем разговаривать, пока не выпит стакан крещенской воды.

В день Иоанна Крестителя лучше воздержаться от выяснения отношений, конфликтов и ссор.

Принимать подарки от посторонних людей и незнакомцев.

Стирать и белить одежду.

Умываться (иначе вас скоро обманут).

Резать домашний скот и птицу.

Вышивать белыми нитями.

Приметы на день Иоанна Предтечи

Людям, рожденным 20 января, нужно носить украшения из янтаря, который будет оберегом, привлечет удачу и беречь от бед и неприятностей.

Если 20 января будет дождливая и теплая погода, то будет хороший урожай зерновых.

Если новорожденного окрестить 20 января, то он будет счастлив.

Если 20 января увидеть мышь, это предвещает скорейшее пополнение в семье.

Если туман ложится над водоемом, то год будет хлебным.

Холодная и снежная погода 20 января предвещают холода и снегопады до самой Масленицы.

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