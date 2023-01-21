21 января – международный День объятий: лучшие поздравления и картинки

Международный день объятий был основан в 1986 году в Америке. Сначала праздник был национальным, но вскоре стал международным, поэтому молодежь по всему миру 21 января устраивает флешмобы и приглашает любого желающего обняться и обменяться положительными эмоциями.

Цель этого праздника – проявить больше эмоций в обществе и дарить тепло.

Существует и второй День объятий, менее популярный, который отмечается 4 декабря, основанный в 70-х годах прошлого века.

История праздника

Международный день объятий – это ежегодный праздник, отмечаемый 21 января. По традиции в этот день можно дружественно обнимать даже незнакомых людей.

Праздник довольно молодой, появился в 70-х годах XX века. Оно возникло в студенческой среде западноевропейской молодежи, но точные обстоятельства его появления неизвестны. Именно в этот день ребята обнимали друг друга без интимного намека.

По поверью, во время дружеских объятий люди обмениваются и душевным теплом. Есть и обоснование полезности объятий с научной точки зрения: доброжелательные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона – окситоцина, что вызывает доброжелательное отношение к другим людям.

Далі по тексту – українською мовою.

Привітання з Днем обіймів у прозі

Вітаю з Днем обіймів і бажаю в цей день при кожній нагоді і без будь-якого приводу обіймати своїх рідних, коханих, дорогих і близьких людей. Бажаю, щоб кожні обійми були наповнені щирими емоціями і світлими почуттями, щоб кожен такий момент дарував щастя і стимул життя.

***

Вітаю з Днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною та улюбленою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.

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Вітаю з Днем обіймів і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя.

***

Вітаю з Днем обіймів і хочу побажати частих приводів в житті для міцних і щирих обіймів з емоціями щастя і радості, з почуттями любові і дружби. Нехай і після вдалого, і після важкого дня вдома чекають тебе обнімашки близьких.

***

Вітаю з Днем обіймів, зі святом щирості і прояву добрих почуттів. Бажаю ніколи не стримувати своїх світлих і щасливих емоцій, завжди дарувати коханим людям свої обійми і променисті посмішки, бути поруч із близькою людиною і в скрутну хвилину, і в годину неймовірної радості.

***

Вітаю всіх з Днем обіймів! Випромінюйте радість, даруєте позитив і посмішки. Обіймайтеся частіше і заряджайте всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.

Привітання з Днем обіймів у віршах

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У День обіймів свою ніжність

І турботу прояви.

І того, хто серцю любий,

Міцно-міцно обійми.

Нехай зігріє в світі сірому,

В мить холодних хуртовин,

Добрий дотик рук коханих

Ласкавих обіймів.

***

Я по радіо почула

І прийшла вас обійняти,

Бо сьогодні на планеті,

Ходить миле, файне свято.

Міжнародний день обіймів

Хай теплом вас всіх зігріє,

Хай Фортуна у обіймах

Вас весь день леліє!

Ви теплом зігрійте, люди,

посмішку всім подаруйте

Бо сьогодні на планеті

День обіймів ходить всюди.

Поздравления с Днем объятий в картинках

День объятий

21 января День объятий

С Днем объятий

Международный День объятий

С Международным Днем объятий

Поздравление с Днем объятий

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