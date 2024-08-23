25 августа Украина возобновит экспорт электроэнергии за границу

С 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы – существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обуславливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", – говорится в сообщении.

"Уже завтра, 24 августа, будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

Экспорт будет производиться исключительно в период профицита электроэнергии.

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