25 серпня Україна відновить експорт електроенергії за кордон

З 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі Україна відновить експорт електроенергії до Європи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", - йдеться у повідомленні.

"Вже завтра, 24 серпня буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту електроенергії.

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