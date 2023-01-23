25 января – День Татьяны: история праздника, традиции, приметы и что нельзя делать

Православная церковь 25 января чтит память святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьянин день. Также в этот день празднуют День студента, потому что Татьяна была покровительницей студенчества. Поэтому 25 января принято ставить свечи и молиться святой Татьяне об успехе в учебе. Женщины с прекрасным именем отмечают День Ангела Татьяны.

Кто такая святая мученица Татьяна

Татьяна была дочерью богатых родителей, тайно исповедовавших христианскую веру. Татьяна не вышла замуж, а стала служить в храме в Риме, помогала бедным людям.

III век – это время особо жестоких гонений на христиан. Татьяну с ее отцом схватили и усадили в храм Зевса, где требовали поклониться языческим идолам.

Пытки святой Татьяны расписаны на нескольких страницах Жития святых. Палачи вели себя особенно жестоко. По преданию, язычники подвергали юную римскую христианку Татьяну страшным пыткам, но к утру ее раны зажили. Язычники били девушку железными палками, бросили на арену к голодному льву, который не разорвал ее, а безропотно лизал ноги, пытались сжечь, но на теле Татьяны не оставалось никаких следов пыток.

После этого было принято решение убить ее с помощью укрепления мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем. После смерти женщины римляне убили и отца.

День Татьяны: традиции праздника

В этот день все Татьяны получают поздравления от близких. Для именинницы Татьяны выпекают каравай, по которому прочат судьбу. Если каравай поднимался бугорком в центре – то девушку ждала удача и счастливая жизнь; если выпечка гладкая и без изъянов – то год будет спокойным и счастливым; а если потрескался каравай – грядут испытания и сложности; а вот если корочка слишком зарумянилась и даже пригорела – это означало, что девушка готова принять все, что приготовило ей жизнь.

По традиции, хозяйки в этот день пекут хлеб и пряники в форме божьей коровки – это делает весну чуть ближе, а солнышко за окном – ярче и теплее.

На Татьянин день нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе.

В этот день можно сходить в церковь и помолиться Татьяне. У святой просят мудрости и успехов в учении. Незамужние девушки просят хорошего жениха.

Чтобы студентам весь год везло в учебе, им необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны и только после этого приступать к веселью.

Также в Татьянин день не принято отказываться от работы и ссориться, особенно в семейном кругу. 25 января следует желать всем добра и согласия. Кроме того, в этот день следует воздерживаться от алкоголя, а пить травяной или зеленый чай.

Народные приметы

Если идет снег, летом будет много дождей.

Теплый ветер 25 января – примета к тому, что лето будет засушливым, а урожай – небогатым.

Ясная и морозная погода в день Татьяны – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Если ярко светит солнце 25 января – скоро прилетят птицы и наступит весна.

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.

Метель и сильный ветер 25 января – будет засуха, неурожай и неудачная рыбалка.

Что нельзя делать у Татьянин день

Главный запрет касается студенчества: в университетских кругах плохой приметой считается учить конспекты на Татьянин день. Так что зубрить и читать учебный материал 25 января, особенно перед экзаменом, нельзя.

В этот день нельзя ссориться и ругаться.

А еще заниматься тяжелой домашней работой, а также стирать и шить. Нельзя находиться в беспорядке и хаосе – это может навлечь беду

Также нельзя отказывать в помощи. Ибо несчастья достанут того, кто не помог тому, кому нужна была помощь.

Также раньше не разрешалось усмирять студентов – пусть гуляют.

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