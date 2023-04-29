26 секунд свободного полета к земле: как выглядит самый вертикальный обрыв в мире на острове Баффин

Гора Тор, расположенная на территории Национального парка Ауюйтук в дикой местности за Полярным кругом на острове Баффин, может похвастаться самым большим в мире стремительным обрывом.

Высота горы Тор 1675 метров. Не очень высока гора, особенность которой заключается в самом большом в мире обрыве, который образуется на высоте 1250 метров.

Об этом пишет IFLScience.

Обрыв имеет средний наклон 15 градусов от вертикали, который может устроить самое длинное возможное свободное падение вниз без удара о что-то. Если человек прыгнет с вершины Тора с вытянутыми руками, его километровый полет займет 26 секунд на огромной скорости.

Название парка Ауюйтук, что в переводе означает, "место, которое никогда не тает" делает его исследование сложным делом, ведь это экстремально холодная и очень глухая местность.

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Гора Тор является изюминкой парка. Ее тысячелетиями формировала ледниковая эрозия, из-за чего она имеет U-образный профиль, похожий на другие ледниковые скальные образования. Кстати, гора состоит из гранита, которому 3,5 миллиарда лет.

Несмотря на свою небольшую высоту, гору может покорить только опытный альпинист. Также, это место популярно среди бейсджамперов, которые не могут потерять возможность прыгнуть с уникальной горы, хотя парком это запрещено из-за трудностей доезда к месту в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, ученые обнаружили древний подводный вулкан.

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