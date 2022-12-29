29 декабря чтят память одного из последних пророков Ветхого Завета: приметы и запреты Агеева дня

В четверг, 29 декабря, в мире отмечают Международный день сохранения биологического разнообразия и День виолончелиста. В Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил.

Православные сегодня чтят память одного из последних пророков Ветхого Завета Агея. Он жил примерно в IV веке до н.э. По библейским преданиям, он в ранней юности пришел к Иудее из Вавилона. Там он предусмотрел возвращение своего народа из Египта.

Святой всю жизнь служил Богу, наставлял людей при строительстве второго Иерусалимского храма, на месте руин храма Соломона, призывал богачей приобщиться к построению храма. Он утверждал, что будущий храм станет обителью Бога и к нему будут направляться паломники со всех концов света.

Считалось, что Агей был посланником Бога потому, что его пророчества сбывались.

Традиция праздника

Святой Агей считался добрым, однако и его могли оскорбить злым словом, сплетнями, наговорами и скандалами. Люди верили, что обиженный мог напустить такой мороз, что до Крещения все замирало в ледяном страхе. Поэтому, чтобы Агей не обижался, в этот день нужно вести себя тихо и не ссориться.

Женщину, родившую в этот день, вместе с младенцем накрывали покрывалом, им же сотканным и вышитым, а затем шли в храм, чтобы поставить за здоровье новорожденную свечу. Читали молитву, обращаясь к Агею, чтобы он сохранил душу малыша и направил его на истинный путь.

Народные приметы 29 декабря

Каков этот день, таким будет и апрель.

В другую погоду – теплые праздники 7 января, если мороз, то он простоит до Крещения 19 января.

Если в этот день холодно, то следует готовиться к холоду, с метелью и сильными морозами.

Снег к изгородям на Агея привалит вплотную – плохое лето, промежуток остается – урожайным будет.

Морозы ударили – такая погода продлится до Крещения.

Сильный мороз рисует узоры на оконных стеклах – будет еще 20 дней мороза.

Если дует северный ветер, но облаков не видно – жди мороза.

Облака показались с северной стороны горизонта – оттепели не быть.

К вечеру на небе появляются яркие звезды – до мороза ночью.

Если на Агея сильный мороз, то все праздники будут трещать, до Крещения будет стоять.

Если день на Агея ясный, то и 30 декабря будет ясно.

Запреты 29 декабря

По верованиям, сегодня нельзя проводить время вдали от семьи.

Тех, кто не послушает родителей, будет ждать большого испытания – им придется много времени провести в одиночестве.

Нельзя ремонтировать обувь. Каждый забитый у нее гвоздь сегодня ассоциируется с забивающимися в гроб гвоздями.

Запрещается сидеть на столе – придется бедствовать, а в жизни наступит черная полоса, которая коснется личных отношений, финансов и семейного благополучия.

Нельзя разговаривать с кем-либо из-за порога – поссоритесь.

Нельзя заниматься сокрытием тайн.

Запрещается пить чай налегке – год пустым будет и бедным.

Не разрешается, чтобы 29 декабря был пуст кошелек.

Нельзя перечислять свое состояние. Именины 29 декабря празднуют Агей, Амвросий, Марин, Мемнон, Николай, Осия, Семен, Соломония, София, Феофания.

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