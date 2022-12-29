29 грудня вшановують пам'ять одного з останніх пророків Старого Завіту: прикмети за заборони Агеївого дня

У четвер, 29 грудня, у світі відзначають Міжнародний день збереження біологічного розмаїття та День віолончеліста. В Україні святкують День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил.

Православні сьогодні шанують пам'ять одного з останніх пророків Старого Завіту Агея. Він жив приблизно в IV столітті до нашої ери. За біблійними переказами, він в ранній юності прийшов до Юдеї з Вавилона. Там він передбачив повернення свого народу з Єгипту.

Святий все життя служив Богу, наставляв людей при будівництві другого Єрусалимського храму, на місці руїн Соломонового храму, закликав багатіїв долучитися до побудови храму. Він стверджував, що майбутній храм стане обителлю Бога й до нього прямуватимуть паломники з усіх кінців світу.

Відео дня

Вважалося, що Агей був посланцем Бога оскільки його пророцтва збувалися.

Традиція свята

Святий Агей вважався добрим, однак і його могли образити злим словом, плітками, наговорами та скандалами. Люди вірили, що ображений міг напустити такий мороз, що до Водохреща все завмирало в крижаному страху. Тому, щоб Агей не ображався, цього дня треба поводитися тихо й не сваритися.

Жінку, яка народила цього дня, разом з немовлям накривали покривалом, нею ж зітканим і вишитим, а потім йшли до храму, щоб поставити за здоров'я новонародженого свічку. Читали молитву, звертаючись до Агея, щоб він зберіг душу малюка та направив його на правдивий шлях.

Народні прикмети 29 грудня

Яким є цей день, таким буде й квітень.

Іній надворі – теплі святки 7 січня, якщо мороз, то він простоїть до Водохреща 19 січня.

Якщо у цей день холодно, то варто готуватися до холоду, з хуртовиною і сильними морозами.

Сніг до огорож на Агея привалить впритул – погане літо, проміжок залишається – врожайним буде.

Морози вдарили – така погода триватиме аж до Водохреща.

Сильний мороз малює візерунки на шибках – буде ще 20 днів морозу.

Якщо дме північний вітер, але хмар не видно – чекай на мороз.

Хмари здалися з північного боку обрію – відлиги не бути.

Надвечір на небі з'являються яскраві зорі – до морозу вночі.

Якщо на Агея сильний мороз, то всі святки тріщатимуть, до Хрещення стоятиме.

Якщо день на Агея ясний – то й 30 грудня буде ясно.

Заборони 29 грудня

За віруваннями, сьогодні не можна проводити час далеко від сім'ї.

Тих, хто не послухається батьків, чекатиме велике випробування – їм доведеться багато часу провести на самоті.

Не можна ремонтувати взуття. Кожен забитий у неї цвях сьогодні асоціюється із цвяхами, що забиваються у труну.

Забороняється сидіти на столі – доведеться бідувати, а в житті настане чорна смуга, яка торкнеться особистих стосунків, фінансів та сімейного благополуччя.

Не можна розмовляти з будь-ким через поріг – посваритеся.

Не можна займатися приховуванням таємниць.

Забороняється пити чай без нічого – рік пустим буде та бідним.

Не дозволяється, щоб 29 грудня був порожній гаманець.

Не можна перераховувати свої статки.Іменини 29 грудня святкують Агей, Амвросій, Марін, Мемнон, Микола, Осія, Семен, Соломонія, Софія, Феофанія.

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