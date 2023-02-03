3 февраля – Максимов день: приметы, традиции и запреты в церковный праздник

3 февраля отмечается Максимов день. Церковь в эту дату чтит память писателя, филолога, богослова святого Максима Грека, а также христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника.

Максим исповедник – известный богослов. Жил он в VII веке в Констатинополе, в аристократической семье. В юности изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве овладел богословской диалектикой. Преподавал в высшей школе в Константинополе и вел аскетический образ жизни. Благодаря хорошему образованию получил пост советника у императора Ираклия. В это время появляется монофелитская ересь. Согласно этому учению, у Иисуса Христа не две воли, а одна.

Оставил тогда Максим службу, принял постриг и стал монахом. Там практически все свое время посвящал борьбе с еретиками. Как-то отправился преподобный Риму, где убедил папу Мартина не принимать новое учение и собрать о нем собор. Императоры решили, что эту наглость и обоих сослали в Херсонес. Папа там и скончался. Максим выжил, но долго мучился. Его заставляли принять позицию еретиков, но каждый раз он отказывался. Тогда палачи отрубили ему язык и правую руку, чтобы он не мог ни сказать, ни написать ничего. А затем отправили в тюрьму, где Максим умер через три года заключения.

В наследство Максим Исповедник оставил немало богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений молитвам. В его честь 3 февраля в народе празднуют праздник – Максимов день.

Максим Грек – переводчик и публицист. Жил в XV-XVI веках. Родился в Албании в богатой семье и получил неплохое образование. Долго путешествовал по миру, а потом пошел в монахи.

Любил путешествовать, знал несколько языков. Во взрослом возрасте стал монахом в Ватопедской обители, особенно увлекался изучением старинных рукописей. Переводил Священное Писание на славянский язык. А также работал над духовным образованием в России.

Однажды посадили преподобного в тюрьму, потому что нашли переведенные им книги, в которых были ошибки. Дело в том, что для Максима Грека славянский язык не был родным. Но правитель сказал, что он умышленно опозорил книги. Через шесть лет преподобного освободили из тюрьмы. Святой Максим написал много трудов, в которых выступал против предрассудков, астрологии, толкования снов и гаданий.

Максимов день: традиции

Как правило, на хозяйке Максима выпекали пироги с начинкой из мяса, яиц, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Мирились с теми, с кем была ссора. Также 3 февраля пытались пойти в церковь помолиться за мир и помощь в сложной ситуации.

Если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва Максиму Греку защитит от беды и дарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на издании без приданого, сироты, отверженные люди. Были и приметы, пытавшиеся отслеживать.

Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что беспокоит. Считается, что обратной дорогой обязательно найдется.

Народные приметы

Если в небе много облаков, следует ожидать обильного урожая пшеницы.

Ярко светит солнце – в ближайшие дни будут морозы.

Если в этот день не состоялась запланированная встреча, то это к добру. Не стоит отчаиваться.

Если совершить добрые дела, в ближайшее время добро вернется.

Что нельзя делать у Максимов день

Ссориться с близкими, особенно супругами.

Неудачный день для свадьбы. Заключенный сегодня брак быстро распадется.

Пренебрегать чувствами окружения и смеяться над кем-то, чтобы не вызвать бед.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Пришивать пуговицы – иначе не удастся избавиться от старых проблем.

Не стоит заниматься ремонтом и что-то чинить дома сегодня – иначе дело скоро сломается.

Оставлять голодными домашних животных: согласно поверью, человек подвергает себя нищей жизни таким образом.

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