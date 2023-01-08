3 лучшие способы почистить рыбу от чешуи

Эти 3 способа помогут очистить рыбу без излишней мороки.

О лайфхаках, взявших себе на вооружение опытные повара пишет theLime.

Как быстро и легко почистить рыбу?

1 способ: в воде:

Рыбу следует держать под струей воды или ненадолго погрузить в миску с водой. Не извлекая рыбу из воды, очищаем ее с помощью ножа или рыбочистки, как и на сухой поверхности. Начинать лучше с хвоста, тогда чешуя сплошным слоем слезет с обеих сторон рыбы, а чешуя не будет разлетаться в разные стороны, а оставаться в той же миске или в раковине.

2 способ: с кипятком

Выложите на стол несколько слоев бумаги, чтобы рыба не скользила. Рыбу следует отправить в кухонную мойку и ошпарить кипятком. Далее ножом или рыбочисткой проводим по ошпаренной тушке со стороны хвоста до головы против роста чешуи. Чешуя легко снимется, не разлетаясь по всей кухне.

3 способ: срезать чешую сплошным слоем

Для этого нужно взять острый нож, лучше филейный, и аккуратно ввести его со стороны хвоста между кожурой и чешуей. Затем пласт рыбной чешуи отслаиваем, не отрезая его сразу же по краям – так легче натянуть и снять больший пласт чешуи.

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