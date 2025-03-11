На 30 дней прекращение огня, продолжение поставок оружия и переговоры с Россией: основные заявления после встречи в Джидде

В Джидде (Саудовская Аравия) завершились переговоры между командами Соединенных Штатов Америки и Украины. Согласно озвученным заявлениям, Украина готова к временному 30-дневному перемирию с возможностью дальнейшего его продления, если на эти условия согласится и Россия.

Как говорится в совместном заявлении по результатам переговоров, США немедленно возобновляют поставки оружия Украине и обмен разведданными. Кроме того, в ближайших планах подписание соглашения по редкоземельным ресурсам между обеими странами.

11 марта в Саудовской Аравии прошел первый этап переговоров. Источник: Офис президента 11 марта в Саудовской Аравии прошел первый этап переговоров. Источник: Офис президента

Госсекретарь США Марко Рубио заявил после встречи, что Украина – "на стороне мирного плана Трампа". Следующий этап переговоров должен пройти с представителями страны-оккупанта и, по словам американских чиновников, тогда станет понятно, кто против прекращения войны.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие – это не замороженный конфликт.

"Это шаг на опережение и доказывающий, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием миру, она является партнером в его восстановлении. Так происходит, когда говорят союзники — откровенно, искренне и предметно", – подытожил глава ведомства.

США возобновляет поставки оружия Украине. Источник: Офис президента США возобновляет поставки оружия Украине. Источник: Офис президента

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что снова ждет президента Зеленского в Белом доме и очень доволен ходом переговоров. В ближайшее время лидер США должен лично поговорить с Владимиром Путиным и, уверен, тот согласится на эти условия.

Американская и украинская команда обсудили вариант временного перемирия. Источник: Офис президента Американская и украинская команда обсудили вариант временного перемирия. Источник: Офис президента

Андрей Сибига вручил Марко Рубио символическую икону. Источник: Офис президента Андрей Сибига вручил Марко Рубио символическую икону. Источник: Офис президента

После обнародованных заявлений лидеры Великобритании и Франции поздравили Украину и США с успешным раундом переговоров.