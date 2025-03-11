30-денне припинення вогню, продовження постачання зброї і переговори з Росією: основні заяви після зустрічі в Джиді

В Джиді (Саудівська Аравія) закінчились переговори між командами Сполучених Штатів Америки і України. Згідно озвучених заяв, Україна готова до тимчасового 30-денного перемир'я з можливістю подальшого його продовження, якщо на ці умови погодиться і Росія.

Як також йдеться в спільній заяві за результатами переговорів, США негайно відновлюють постачання зброї Україні і обмін розвідданими. Крім того, в найближчих планах – підписання угоди по рідкоземельних ресурсах між обома країнами.

11 березня в Саудівській Аравії пройшов перший етап переговорів. Джерело: Офіс президента

Держсекретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі, що Україна – "на боці мирного плану Трампа". Наступний етап переговорів має пройти з представниками країни-окупанта і, за словами американських високопосадовців, тоді стане зрозуміло, хто проти припинення війни.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, 30-денне перемир'я – це не заморожений конфлікт.

"Це крок на випередження і крок, який доводить, що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Україна не є перешкодою миру, вона є партнером у його відновленні. Так відбувається, коли говорять союзники — відверто, щиро та предметно", – підсумував очільник відомства.

США відновлює постачання зброї Україні. Джерело: Офіс президента

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що знову чекає президента Зеленського у Білому домі і він дуже задоволений ходом переговорів. Найближчим часом лідер США має особисто поговорити з Володимиром Путіним і, він впевнений, той погодиться на ці умови.

Американська і українська команда обговорили варіант тимчасового перемир'я. Джерело: Офіс президента

Андрій Сибіга вручив Марко Рубіо символічну ікону. Джерело: Офіс президента

Після оприлюднених заяв лідери Великої Британії і Франції привітали Україну і США з успішним раундом перемовин.