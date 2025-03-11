На 30 дней прекращение огня, продолжение поставок оружия и переговоры с Россией: основные заявления после встречи в Джидде
В Джидде (Саудовская Аравия) завершились переговоры между командами Соединенных Штатов Америки и Украины. Согласно озвученным заявлениям, Украина готова к временному 30-дневному перемирию с возможностью дальнейшего его продления, если на эти условия согласится и Россия.
Как говорится в совместном заявлении по результатам переговоров, США немедленно возобновляют поставки оружия Украине и обмен разведданными. Кроме того, в ближайших планах подписание соглашения по редкоземельным ресурсам между обеими странами.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил после встречи, что Украина – "на стороне мирного плана Трампа". Следующий этап переговоров должен пройти с представителями страны-оккупанта и, по словам американских чиновников, тогда станет понятно, кто против прекращения войны.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие – это не замороженный конфликт.
"Это шаг на опережение и доказывающий, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием миру, она является партнером в его восстановлении. Так происходит, когда говорят союзники — откровенно, искренне и предметно", – подытожил глава ведомства.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что снова ждет президента Зеленского в Белом доме и очень доволен ходом переговоров. В ближайшее время лидер США должен лично поговорить с Владимиром Путиным и, уверен, тот согласится на эти условия.
После обнародованных заявлений лидеры Великобритании и Франции поздравили Украину и США с успешным раундом переговоров.