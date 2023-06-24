30 двухсотых, десятки раненых: бойцы 3-й штурмовой зачистили от россиян часть канала Северский Донец-Донбасс

На Донбассе 3 отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины провела удачные наступательные действия, в результате которых были полностью освобождены от российских оккупантов их позиции на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов", командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

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По его словам, с врагом расправились бойцы 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он сообщил, что враг понес значительные потери.

"Сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3 ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады рф. С их стороны 30 – 200-х, десятки раненых и с десяток пленных. Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен", – доложил Белецкий.

Напомним, бойцы из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении устроили оккупантам "файер-шоу". Наши защитники ликвидировали вражеский топливозаправщик, спрятанный врагом среди посадок.

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