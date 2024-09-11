30 минут сна ежедневно в течение 12 лет: как внешне изменился мужчина с необычным режимом

Японец спал всего по 30 минут в сутки в течение 12 лет, стремясь "удвоить" свою жизнь. Он заявляет, что этот метод значительно улучшил его производительность.

Об этом сообщает SCMP.

40-летний Дайсуке Хори из префектуры Хёго утверждает, что тренировал свой мозг и тело работать эффективно с минимумом сна и при этом не чувствовать усталости.

Хори – предприниматель, увлеченный музыкой, живописью и механическим дизайном. 12 лет назад он начал сокращать свой сон, чтобы иметь больше активных часов в день, и впоследствии снизил его до 30-45 минут в сутки. "Занимаясь спортом или выпивая кофе за час до еды, можно избежать сонливости", – рассказывает он.

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В 2016 году Дайсуке Хори основал Японскую ассоциацию тренеров по короткому сну, где проводит курсы, посвященные сну и здоровью. "Люди, которые постоянно должны сконцентрироваться на своей работе, получают больше пользы от качественного сна, чем от его продолжительности. Например, врачи и пожарные имеют более короткие периоды отдыха, но их эффективность остается высокой", – отмечает он.

Японский телеканал Yomiuri TV отслеживал Хори в течение трех дней в реалити-шоу "Уйдешь ли ты со мной?". В один из дней Хори спал всего 26 минут, но проснулся естественно и полон энергии. После завтрака он отправился на работу и успел на тренировку в спортзале.

30 минут сна ежедневно в течение 12 лет: как внешне изменился мужчина с необычным режимом. Источник: Weixin 30 минут сна ежедневно в течение 12 лет: как внешне изменился мужчина с необычным режимом. Источник: Weixin

В хоре указано, что он обучил более 2100 студентов технике ультракороткого сна. Одна из его студенток рассказала Yomiuri TV, что после обучения сократила свой сон с восьми часов до 90 минут и соблюдает этот режим уже четыре года, сохраняя при этом отличное состояние кожи и психическое здоровье.

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Этот феномен вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях. Один пользователь написал: "Он настоящий мастер тайм-менеджмента. Я тоже хочу научиться спать меньше и работать эффективнее". В то же время другой человек отметил: "Это планирование своей жизни заранее! Хотя мозг может не нуждаться в сне, сердце может не выдержать".

Врачи предупреждают, что ультракороткий сон не подходит всем и может иметь негативные последствия. "Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Сон важен для восстановления организма и мозга", - объяснил изданию Го Фэй, невропатолог из больницы Хуачжунского университета науки и технологий в Шэньчжэне. - "Хроническое недосыпание может привести к ухудшению памяти, ослаблению иммунной системы, расстройствам настроения и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний".

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