300 военных армии КНДР погибли, тысячи раненых в Курщине - разведка Южной Кореи

По меньшей мере, 300 солдат из Северной Кореи погибли, а еще 2 700 получили ранения, участвуя в войне против Украины. Об этом сообщила южнокорейская разведка.

Согласно сообщению, эти сведения были озвучены во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке. Представитель правящей Партии народной власти Ли Сонг Квен рассказал, что НРС базировала свои выводы на анализе видеоматериалов боевых действий. Информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи.

Разведка отметила, что большие потери среди северокорейских солдат объясняются их неподготовленностью к современной войне, в частности, "напрасными попытками сбивать беспилотники".

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НРС также заявила, что в Северной Корее военных заставляют покончить с собой, чтобы избежать попадания в плен к украинским силам.

Комментируя видео, обнародованное Украиной, на котором изображены два пленных северокорейских солдата, Ли Сонг Квен подчеркнул, что один из них не выразил желания вернуться в Южную Корею.

По данным НРС, эти двое солдат, захваченные украинскими военными в Курской области России, принадлежат Главному разведывательному управлению Северной Кореи — ключевому военному разведывательному ведомству страны.

Напомним, СБУ перехватила разговор из курского госпиталя, куда отправили солдат из КНДР.

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