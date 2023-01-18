4 простых совета как согреться зимой без отопления, которые точно работают и не требуют много расходов

Необязательно покупать генератор и одеяла, чтобы согреться. Однако из-за постоянных отключений света, во многих домах украинцев исчезает и отопление. Поэтому важно знать эти эффективные советы, которые помогут согреться зимой без электроэнергии. Сохраните тепло собственного тела и не болейте.

Итак, если у вас нет возможности включить обогреватель, кондиционер или электрокамин – используйте подручные средства и помните, что ваше тело – уже отличный источник тепла.

Больше и чаще двигайтесь. Это бесплатный способ. Если делать зарядку, танцевать, бегать или заниматься физическими упражнениями, ваш организм сам будет производить тепло;

Термобелье не позволит рассеиваться теплу вашего тела. При желании в нем можно даже спать, что поможет не замерзнуть ночью, когда вы будете двигаться минимально;

Лучше, если у вас дома есть газовая плита или хотя бы горелка и газовые баллоны. Можно как просто включить газ, который опалит помещение, так и поставить кипятиться чайник с водой. Кипяток образует пару, которая нагреет вашу кухню, но будьте осторожны с этим методом, ведь лишняя влажность лишь приведет к более быстрому переохлаждению.

Лучше делать горячие напитки. Это отличная возможность одновременно приготовить чай, который вас согреет, пока вы кипятите воду и греете кухню.

Ранее мы рассказывали о еще 3 простых лайфхаках, которые помогут согреться в помещении без отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!