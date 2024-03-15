47 бригада показала видео разгрома вражеского десанта и яркую работу Брэдли

На Авдеевском направлении "мясные" штурмы окупантов начали принимать новые смертельные формы. Из-за больших потерь и нехватки живой силы в самоубийственные атаки теперь идут даже остатки разбитых ранее подразделений и недавно мобилизованные новички.

9 дней в Украине – и "досрочная демобилизация"

47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала видео о недавнем таком "мясном" штурме.

"Бойцы бригады уничтожили три вражеских БТР. Так выглядит взаимодействие противотанкистов, артиллеристов, роты ударных БпЛА и экипажа Брэдли, – рассказывает о бое пресс-служба 47 ОМБр. – Также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов. Это подразделения, которые после того, как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на 2 месяца и снова вернулись. Согласно тем документам, которые у них нашли, мобилизированы они были 5 марта 2024 года. 9 дней им посчастливилось прожить на нашей украинской земле..."

Отдельно отметим эффектную и эффективную работу в этом бою украинского Брэдли (М2 Bradley). Бронетранспортер неожиданно выскочил из засады, подключился к расстрелу вражеской колонны и элегантно вернулся к своим.

Напомним, что враг не впервые попадает в капкан 47 ОМБр. Буквально две недели назад произошли очень похожие события – смотрите видео и читайте об этом в материале UAportal "Поле усеяно телами: вблизи Авдеевки Силы обороны уничтожили штурмовую группу из более 30 кафиров и столько же их техники".

Украинский дрон "выручил" российский БТР

Также 47 ОМБр обнародовала эпический видеоролик о вражеском БТР, который, по иронии судьбы, попал в воронку от своей же российской КАБ и застрял там. Но "на выручку" пришли аэроразведчики украинской бригады – они сожгли беднягу дроном, чтобы тот не мучился в яме.

Воины 47 ОМБр – настоящие герои!

Бригада "Магура" с первых своих фронтовых дней воюет в самых горячих точках. Сначала было адское Запорожское направление, ныне – Авдеевское.

Огромные заслуги подразделения не остались незамеченными. Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров наградили особо отличившихся в боях воинов 47 ОМБр орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество", а также почетными нагрудными знаками от Главкома и наградным оружием от главы Минобороны.

"Мы с Министром обороны приехали к вам, чтобы выразить слова благодарности за ваше мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение воинского долга, за ту стойкость, которую вы показываете всему народу Украины. Мы благодарны за все, что Вы делаете. Вы – настоящие Герои ", – сказал во время награждения генерал-полковник Сырский.

Abrams и Bradley – это сила!

Смотрите также два знаковых видео о боевой работе западной "брони" 47 ОМБр на российско-украинской войне, где просматриваются преимущества натовской техники над "совковой".

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