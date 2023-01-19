5 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды (фото)

Трендовые и базовые вещи, которые не выйдут из моды - модные тренды 2023

Некоторые вещи остаются актуальными в любом сезоне и с малой вероятностью вообще выйдут из моды. Поэтому такая одежда стала базовой.

Издание Who What Wea опубликовали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.

Двойные связки

Завязывающий на плече свитер сделает любой образ более изысканным и элегантным. Этот непринужденный аксессуар часто носят британцы и парижане.

5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины и не выйдут из моды - модные тренды 2023

Атласная юбка

Атласные юбки длиной меди все чаще модный и актуальный тренд в любое время года. Особенно оригинально эта вещь смотрится в ярких цветах.

5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины и не выйдут из моды - модные тренды 2023

Кожаный бомбер

Кожаные куртки очень быстро ворвались в моду и остаются трендовыми вещами. В частности, речь идет и о бомберах. Их можно совмещать с платьями, юбками и джинсами.

5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины и не выйдут из моды - модные тренды 2023

Широкие джинсы

Мешковатые джинсы в сочетании с длинным пальто выглядят очень стильно. Однако эксперты советуют не бояться экспериментировать и совмещать джинсы с топами, блузками, свитерами.

5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины и не выйдут из моды - модные тренды 2023

Рубашка в стиле оверсайз

Рубашка в стиле оверсайз – основная вещь, которую можно соединить с любым низом. Да, вы сможете создать абсолютно деловые образы, обычные и праздничные.

5 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины и не выйдут из моды - модные тренды 2023

Напомним, что в 2023 году лучше отказаться от некоторых утративших свою актуальность вещей. В частности, это одежда с мехом, шапки грубой вязки, шарф-снуд и кожаные леггинсы.

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