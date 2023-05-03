5 главных правил финансовой грамотности: как управлять собственным капиталом

Украинцы, к сожалению, по-прежнему отстают в мировом рейтинге финансовой грамотности, невзирая на то, что мы уже в 2023 году. Поэтому мы предлагаем несколько фундаментальных принципов, которые каждый должен придерживаться, и которые были разработаны студентами Факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.

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Деньги нужно уметь считать. Даже если не нужно учитывать каждую копейку, основные расходы должны быть определены. Способность к планированию сбережений и контролю за затратами – наиболее полезные навыки, которые будут полезны в течение жизни; Доходы должны превышать расходы. Независимо от того, какие доходы, нужно планировать расходы таким образом, чтобы всегда была определенная сумма денег на сбережения – минимум 10% с каждого дохода должны откладываться; Финансовая подушка нужна каждому. Экономия позволяют нам быть уверенными в сложных ситуациях жизни. Финансовая подушка, состоящая из денег на 3-6 месяцев расхода, поможет избежать страха в случае потери работы или провала бизнеса; Деньги должны приносить прибыль. Деньги должны работать и зарабатывать для нас. Регулярные сбережения со временем превращаются в капитал, который можно инвестировать в разные активы и получать пассивную прибыль; Финансовое планирование важно. Каждый человек должен планировать свой бюджет, чтобы понять, не тратится ли часть денег напрасно. В этом могут помочь специальные программы для ведения домашней бухгалтерии, которые можно установить на компьютер или смартфон.

Раньше мы писали о том, почему в народе не советуют поднимать деньги, которые нашли на улице.

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