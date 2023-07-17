5 лайфхаков для путешествий, которые помогут максимально ощутить атмосферу нового города

Каждый, кто путешествует в новую страну или даже в новый украинский город, хочет максимально погрузиться в атмосферу этого места: познакомиться с культурой, понять менталитет, посетить любимые места местных жителей и отведать национальную кухню. Обычно туристические путеводители предлагают только популярные туристические места, где отсутствует настоящая душа города или страны. В результате вы узнаете новую территорию только поверхностно, как турист, а не как путешественник.

Читайте также: Как сэкономить деньги и при этом есть вкусно: лайфхаки для бюджетного питания

Эмили Думас, опытная путешественница из США, раскрыла некоторые проверенные лайфхаки, которые помогут вам перестать чувствовать себя туристом и жить как местный житель. Если вы придерживаетесь этих советов, вы сможете полностью погрузиться в новую атмосферу и получить незабываемые впечатления от путешествия.

Исследуйте, но оставляйте место для спонтанности

Тщательная подготовка к поездке, особенно за границу, необходима. Покупка билетов, поиск и бронирование жилья – это только начало. Вам нужно провести исследование о местности: где поесть, чем заняться, где пить лучший кофе и многое другое. Однако вместо того, чтобы выбирать только самые популярные туристические места, обратитесь к советам местных жителей. Есть множество сервисов и форумов, где вы можете это сделать. Также следует выбрать местных блоггеров и изучить какие места они рекомендуют. И, конечно же, не забывайте о спонтанности – возможно, именно идеальное кафе или ресторан найдет вас сама.

Раскройте свои увлечения

Этот совет особенно полезен для тех, кто любит путешествовать своими силами. В новом городе найдите место, где вы сможете заняться своим любимым хобби. Запишитесь на курсы рисования, фитнеса или посетите местный магазин. Просто займитесь тем, что вам нравится. Это позволит вам встретить местных жителей, найти новых друзей и получить уникальные рекомендации по местам вариантов выбора блюд, напитков и развлечений. Кроме того, это поможет вам углубиться в культуру и взгляды на жизнь людей, которых вы встретите.

Читайте также: Как сэкономить на еде в путешествии

Избегайте туристических ловушек

В Париже стоит посетить Эйфелеву башню, в Нью-Йорке – Таймс-сквер, а в Каире – пирамиды. Это, безусловно, необходимо увидеть, но стоит найти больше, чем только самые известные достопримечательности. Удивитесь, что местные жители считают интересными. Подумайте о местах, которые вы сами посещаете в своем городе, таких как художественные галереи, небольшие бутики, фермерские рынки или пешеходные маршруты и найдите местные аналоги в новом городе. Таким образом, вы сможете увидеть то, что вам нравится в новом свете.

Ешьте там, где едят местные жители

Если возле ресторана стоит очередь вокруг квартала, это может свидетельствовать о его популярности, но может означать, что он просто входит в список обязательных посещений для туристов. Чтобы попробовать самую вкусную и аутентичную еду, ищите рестораны, где много местных жителей, а не те, о которых больше всего упоминают в туристических путеводителях. Просмотрите теги в социальных сетях или просто исследуйте город. Чаще всего вкусные и атмосферные заведения – это небольшие семейные рестораны, о которых не пишут на сайтах о путешествиях.

Используйте общественный транспорт

Нет лучше способа увидеть город так, как это делают местные жители, как использовать общественный транспорт. Большинство крупных городов имеют развитую систему метро или автобусов, которые могут доставить Вас практически в любую точку города. Если вы ищете другой вид транспорта, попытайтесь взять велосипед или электросамокат. Прокат велосипедов широко распространен сегодня, и это позволит вам увидеть город из другой перспективы. Кроме того, вы не только сэкономите деньги, используя общественный транспорт, но сможете увидеть и узнать больше, чем ожидали. Это также отличная возможность открыть для себя необычные места, которые скрыты от глаз туристов.

Напомним, мы уже писали, как незаметно для своего кошелька отложить деньги, даже когда зарплата низкая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!