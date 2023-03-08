5 лучших сортов моркови для выращивания в Украине, которые дают богатый урожай

Какие сорта моркови лучше для выращивания на огороде

Морковь – это незаменимый овощ в нашем рационе, содержащий много полезных веществ и витаминов. В мире существует множество сортов моркови, но мы рассмотрим несколько лучших сортов, подходящих для выращивания в Украине.

Читайте также: Лунный посевной календарь на март: в какие дни лучше сажать растения на огороде

Сорт "Красная боярыня"

Этот сорт моркови обладает насыщенным красным цветом, который не только привлекает глаз, но и свидетельствует о высоком содержании полезных веществ, таких как ликопин, бетакаротин и антоцианины. Она очень сладкая и сочная, поэтому часто используется для соков и салатов.

Сорт "Нантский"

Этот сорт моркови очень популярен в Украине. Она имеет короткую форму, поэтому хорошо подходит для выращивания в огородах с тяжелыми глинистыми грунтами. Ее плоды обладают приятным сладким вкусом и высоким содержанием каротина.

Сорт "Короткоспелая"

Этот сорт моркови также имеет короткую форму, поэтому хорошо растет на глинистых почвах. Она очень сладкая и имеет высокое содержание каротина. Ее плоды имеют диаметр около 3-4 см, поэтому их легко вырывать из почвы.

Сорт "Данверская"

Этот сорт моркови имеет большой корнеплод и высокое содержание каротина. Она имеет очень хороший вкус и хорошо сохраняется в помещении с низкой влажностью.

Сорт "Скороплодная"

Этот сорт моркови имеет короткую форму и ранние сроки созревания. Ее плоды обладают высоким содержанием каротина и сладким вкусом. Она хорошо растет в открытом грунте.

Напомним, ранее мы писали о 5 лучших сортах томатов, подходящих для выращивания в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!