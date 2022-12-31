6 главных критериев, которые помогут выбрать новый качественный смартфон

Покупая новый телефон, вы должны учитывать множество разных нюансов. Если вы хорошо знаете технические характеристики, и следите за актуальными новостями, то, вероятно, с легкостью сможете выбрать необходимый гаджет. Но остальные покупатели могут ошибочно выбрать смартфон, обращая внимание только на дизайн или заметив хорошую рекламу. Давайте разбираться, на что стоит обратить внимание при выборе нового смартфона, чтобы не потратить деньги впустую и остаться довольными.

Прежде всего, стоит ответить на вопрос: для чего именно вам нужен смартфон?

Если вы предпочитаете смотреть многие видео и фильмы, то стоит обратить внимание на смартфон с достаточно мощным процессором и большим дисплеем.

Если вы фотолюбитель, то уделите внимание камере и не забудьте о большом объеме памяти.

Ну а если вы игроманны, то здесь нужно рассматривать варианты не только с мощным процессором, а также обратить внимание на автономность батареи.

А если вам необходим смартфон для более простых действий, таких как: звонки, отправка сообщений и общение в мессенджерах или социальных сетях, то не стоит тратить большие суммы на смартфон с большим количеством современных функций.

Бренд смартфона

Следует обратить внимание на производителя смартфонов. Дело в том, что широко известные бренды, давно работающие на рынке, как правило, дорожат своей репутацией и для производства смартфонов используют только качественные компоненты. Это дает гарантию безопасного использования и более длительного срока службы смартфона.

Такие компании лояльно относятся к клиентам и если возникли вопросы по гарантии, они попроще смогут обменять смартфон или отремонтировать его с оригинальными запчастями.

Такие серьезные бренды достаточно долго поддерживают свои смартфоны, то есть они посылают на них обновление операционной системы и обновление безопасности. Эти производители хорошо оптимизируют систему и не нагружают ее излишними функциями. Благодаря чему, смартфоны работают более плавно, быстрее и с наименьшим количеством "глюков".

Память

В любом случае не стоит выбирать модели телефона с наименьшей памятью. Ведь, например, внутренняя память будет использоваться для хранения мультимедийных файлов, приложений, файлов и сообщений из мессенджеров и только. Если вы не планируете устанавливать много игр, снимать длинные видео и делать много фото, можно выбрать вариант со средним объемом памяти. Обычно многим пользователям достаточно объема от 64 до 128 ГБ встроенной памяти. Ну, а если вы любите фото, видео и игры, стоит рассматривать смартфоны на 256 или даже на 512 ГБ.

Не стоит забывать и об оперативной памяти, ведь это энергозависимая часть системы, где во время работы вашего гаджета хранятся коды программ, входящие, исходящие и промежуточные данные, обработкой которых занимается процессор. Чем больше ГБ ОЗУ, тем больше процессов одновременно сможет обработать телефон. Оперативную память увеличить нельзя, поэтому на ней экономить точно не нужно.

Камера

Есть ошибочное мнение, что чем больше камеры мегапикселей, тем лучше получаются фотографии. Но на самом деле количество мегапикселей может повлиять на то, на каком экране вы будете просматривать фото. Конечно, если у вас в планах печать больших плакатов, то здесь большое количество мегапикселей будет очень кстати.

Если вы планируете использовать смартфон для социальных сетей и фото для себя, стоит обратить внимание на следующие параметры: встроенные режимы съемки, количество камер и сенсоров, оптическая стабилизация, автофокус и также размер матрицы. Сейчас большинство производителей устанавливают на смартфонах несколько камер, каждая из которых предназначена для выполнения определенной задачи. Кстати, очень большое внимание уделяется и обработке фото – оно может быть как встроенным, так и может быть предложено как стандартная программа.

Если вы не фотограф или блоггер, то можно не гнаться за большим количеством камер и пикселей, соответственно, и стоимость такого гаджета будет в среднем ценовом сегменте.

Батарея

Как и с мегапикселями, так и с батареей многих могут сбить цифры. Автономность смартфона зависит не только от батареи, но и процессора, дисплея и оптимизации прошивки. Энергозатраты экрана напрямую зависят от частоты обновления, установленной яркости, а также разрешения.

А на энергопотребление чипсета влияет его производительность. Для того чтобы примерно оценить автономность гаджета, необходимо учесть технический процессор, измеряемый в нанометрах. Чем он меньше, тем чипсет потребляет меньше энергии.

Аксессуары и совместимость

Многие новые гаджеты сейчас могут быть связаны между собой. Смартфон может "не коннектиться" с вашими старыми наушниками, или если вы рассматриваете как новый смартфон iPhone, а пользуетесь умным домом Xiaomi, то соответственно использовать все вместе у вас уже не получится.

Дополнительные параметры

Чтобы смартфон был максимально удобен в использовании и многофункциональн, стоит обратить внимание на:

количество слотов SIM-карт;

наличие NFC;

протокол Wi-Fi (современными являются Wi-Fi 5 802.11 ac и Wi-Fi 6 802.11 ax);

поддержку 4G, 5G;

разблокировка по отпечатку пальца и т.д.

И еще один совет – не выбирайте очень старые или очень новые модели смартфонов, ведь у новых могут быть свои недоработки, а довольно старые могут не поддерживать обновления, без которых устройство будет плохо работать.

Напомним, со временем любой телефон может начать "тормозить", работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone. UAportal рассказал о нескольких простых трюках, которые помогут устранить проблему.

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