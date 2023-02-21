6 вещей, которые запрещено класть на стол: объяснение народных примет

С давних пор стол считался самым чистым и энергетически сильным местом в доме. Наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности. Класть что-то на него, кроме еды и предметов домашнего обихода, считалось плохим признаком – можно привлечь беды, навредить семейному благополучию, а также избавиться от финансов. Сегодня мы расскажем о шести вещах, которые не стоит оставлять на столе.

1. Головной убор

Наши предки с уважением относились к столу, за которым принимали пищу. По приметам, бросание головного убора на него принесет следующие последствия:

возникнут большие финансовые проблемы у всех жителей дома;

возникают частые ссоры по пустякам;

в доме могут завестись мыши и муравьи;

у владельца головного убора может появиться частая головная боль.

2. Деньги

Одна из примет говорит, что класть деньги на стол ни в коем случае нельзя. Это может стать причиной безденежья и ущерба, ведь деньги просто отвернутся от вас. Поверье касается не только купюр, кошелек также не рекомендуют оставлять на этом предмете мебель.

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Эта примета связана с тем, что когда деньги лежат на столе, то вы тем самым, как бы даете понять, что не особо дорожите ими, если выставляете на всеобщее обозрение. Такое отношение к ним неизбежно приводит к потерям и нищете. Считается, что деньги, оставленные на столе, будут потрачены впустую или спровоцируют появление больших затрат.

3. Засушенные цветы

Часто женщины ставят на обеденный стол букеты из засушенных цветов. Наши предки считали, что этого категорически нельзя делать. Ибо все мертвое, к которому относятся сухие цветы, притягивает негативную энергетику в дом. Если не послушать этого совета, то могут возникнуть следующие проблемы:

появляется головная боль после приема пищи;

часто будут болеть все, кто ест за столом, украшенным сухим букетом;

сухие цветы лучше заменить на небольшой горшок с натуральными цветами, приносящими положительную энергетику.

4. Ключи

В древности умерших клали на обеденный стол для прощания, поэтому наши прадеды считали стол проводником между загробным и нашим миром. По этой причине и возникла примета, если бросать вещи на стол, то этим можно выкинуть из нашей жизни финансовое благополучие и здоровье. Особенно это касается ключей. Наши предки верили, что:

ключи, лежащие на обеденном столе, притягивают воров в квартиру;

ключи, положенные на стол, притягивают бедность и долги;

небрежно брошена связка ключей на обеденный стол – к сильным ссорам в семье.

5. Нож

У ножа есть способность накапливать и передавать отрицательную энергетику, которую он может выплеснуть на домочадцев, в результате чего они ссорятся друг с другом. Если класть нож на стол, то:

у домочадцев начнется бессонница;

начнутся проблемы со здоровьем;

семейный бюджет иссякнет.

6. Пустая бутылка

Наши предки считали, что в любом пустом сосуде может появиться нечистая сила, которая может отравить всю еду на столе. Пустой сосуд притягивает энергетику бедности, следовательно, скоро на столе продукты будут появляться все реже. Пустая бутылка может вовлечь в себя счастье и удачу сидящего рядом человека.

Напомним, специалисты настаивают на том, что сразу после сна кровать заправлять нельзя. Главная причина, по которой нельзя сразу заправлять кровать, состоит в том, что в мебели и кровати содержатся мелкие клещи, невидимые глазу.

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