8 марта 2023 года: как возникла традиция празднования и кто начал Женский день

Международный женский день отмечается 8 марта во многих странах. Эта дата посвящена женской солидарности и борьбе за права женщин. Однако в последнее время этот праздник воспринимается совсем по-иному. Почему именно – узнайте в нашем материале.

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Когда начали праздновать 8 марта в Украине

Международный женский день в независимой Украине начал праздновать с 1991 года. После распада СССР праздник потерял политическую окраску и превратился в "женский день".

Активисты выступали за отмену этого праздника, поскольку считали его рудиментом советского прошлого. Например, городской совет Коломыи отменил празднование 8 марта в 2013 году.

В 2017 году Украинский институт национальной памяти призвал отменить 8 марта, а вместо него праздновать День матери, приходящийся на второе воскресенье мая.

Почему дата праздника именно 8 марта

Традиция началась в 1857 году, когда американские текстильницы 8 марта в Нью-Йорке выступили за увеличение заработной платы до уровня, как у мужчин, улучшение условий труда и 10-часовой рабочий день. Забастовка не дала никаких результатов, а митинг разогнала полиция.

Еще в XIX веке в Европе и США женщины неоднократно выходили на демонстрации против дискриминации и создавали различные женские организации и советы. В большинстве государств мира женщины были лишены значительной части гражданских прав. 8 марта 1907 г. женщины требовали право голоса на выборах, а также выступили против тяжелых условий труда. Демонстрации к 1908 году были масштабными, а США объявили 28 февраля 1909 первым Международным женским днем.

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История Международного дня женщин 8 марта

Ранее праздник отмечался в странах, находившихся под влиянием СССР и Китая, таких как Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Италия, Израиль, Лаос, Монголия, Вьетнам и Замбия.

Также эту дату празднуют преимущественно коммунисты в Греции, Франции и Великобритании. В Испании этот день – символ протеста, когда феминистки публично выражают свое недовольство. Китай совершил на 8 марта выходной день только женщинам, а в Италии девушки празднуют его без выходного.

В США праздник не отмечают, как и в Польше и Германии, потому что считают, что дата имеет политический подтекст.

В августе 1910 года активистка немецких социал-демократов Клара Цеткина на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. И уже в 1911 году этот день впервые был отмечен в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии, однако конкретной даты праздника не установили

Только в 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин.

Традиции на 8 марта в Украине

Этот праздник в Украине отменили из-за военного положения – среда 8 марта будет рабочим днем. Однако традиционно мужчины приветствуют своих важнейших женщин, вручают подарки и уделяют внимание и показывают свою любовь и заботу.

В офисах принято проводить корпоративы в неформальной атмосфере для всех сотрудниц. А в разных городах часто устраивают тематические концерты.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в Украине решили упразднить праздник на 8 марта более подробно.

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