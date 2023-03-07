8 марта 2023 года: лучшие поздравления любимой с Женским днем в прозе и картинках

В Международный женский день каждая девушка ждет от своего парня цветов и теплых слов. 8 марта не забудьте поздравить любимую с Женским днем.

Если вы находитесь вдали друг от друга, выразить свои чувства можно с помощью картинок-открыток и нескольких добрых слов, чтобы порадовать свою половинку.

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Поздравления с 8 марта в прозе:

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Родная, поздравляю с 8 марта! Желаю быть самой счастливой в мире! Ты мне подарена самой судьбой, поэтому ты всегда на первом месте. Пусть этот день наполнится теплом и любовью.

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Возлюбленная! Пусть глаза твои всегда блестят от счастья, на губах твоих всегда сияет улыбка, в душе твоей будет мир и покой, а в сердце царит бесконечное отражение моей любви! Поздравляю с 8 Марта, моя милая, нежная и добрая, моя радость и боль, мое счастье и безмерное волнение. Ты мой ангел!

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Я хочу поздравить с праздником весны самую красивую, нежную, прекрасную и любимую женщину. Ты похожа на весну — такая же прекрасная и дышащая вечной молодостью. Цвети, радуйся жизни и облекайся в счастье, улыбайся, дыши и наслаждайся каждой минутой нашей огромной и чистой любви. С 8 марта!

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Любимая, дорогая, бесценная моя! С 8 марта! Пусть жизнь будет воздушным зефиром, сладким мармеладом, шоколадным фонтаном, цветочным бумом, сказочной феерией, водопадом подарков. Продолжай поражать, влюблять, дарить, творить, вдохновлять, будоражить сознание, омрачать весну. Обожаю тебя!

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Поздравляю с 8 Марта, моя милая, нежная и добрая, моя радость и боль, мое счастье и безмерное волнение, моя святая и обаятельная, мой ангел и великолепный демон! Пусть глаза твои всегда сверкают от счастья, на губах твоих всегда сияет улыбка, в душе будет покой и мир, а в сердце царит бесконечное отражение моей любви!

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Любимая моя девочка! Это весенний праздник – еще один случай сказать, как я люблю тебя! Мое приветствие коротко, но оно полно любви к тебе. С тех пор как я тебя впервые встретил, весна в моей жизни не проходит. Будь счастлива!

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Маленькая, поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю оставаться такой же красивой и милой, нежной и доброй. Пусть жизнь тебя балует счастьем, а судьба станет легкой дорогой к мечтам! С праздником тебя, моя возлюбленная!

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Милая моя жена! Этот праздничный день – повод выразить искреннюю благодарность тебе как хранительнице нашего дома. Ты окружила наше жилище теплом и заботой, стала для нас ангелом-хранителем. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива!

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Моя любимая! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе вагона счастья, прицепа беззаботности и фуры любви. Пусть верные друзья будут рядом, а я всегда буду в сердце твоем! Пусть тебя никогда не оставляет удача, а молодость и красота будут твое мощное оружие.

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Поздравляю с 8 Марта любимую мою жену. Желаю сверкать ярче чистого бриллианта, ведь ты у меня бесценна! Желаю цветов без повода, исполнения желаний без капризов, удачи без подвоха, счастья без границ. Люблю тебя, моя королева. И желаю, чтобы ты всегда была довольна жизнью!

Картинки поздравления с 8 марта

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