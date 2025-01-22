83% украинцев толерантно относятся к русскоязычным: результаты опроса КМИС

Украинцы демонстрируют высокий уровень толерантности к внутренне перемещенным лицам и беженцам за границей. 93% опрошенных положительно относятся к ВПЛ, из них 58% готовы принять их в свое близкое окружение.

К украинцам-беженцам за границей благосклонно относятся 87% респондентов, хотя 13% высказались против их возвращения в Украину. Об этом сообщают данные исследования Киевского международного института социологии, проведенного осенью 2024 года.

По русскоязычным гражданам, 83% опрошенных готовы принимать их в обществе, при этом 49% - в ближайшем социальном круге. К украинцам на оккупированных территориях положительно относятся 85% респондентов, но только 40,7% готовы допустить их в близкое окружение.

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Самый низкий уровень толерантности зафиксирован по отношению к этническим россиянам - 68% опрошенных воспринимают их положительно, из них 39% готовы к близкому общению. Впрочем, по сравнению с 2023 годом отношение к этой категории несколько улучшилось.

Опрос охватил 989 респондентов в возрасте от 18 лет на подконтрольной территории Украины, включая ВПЛ.

Напомним, граждане Украины считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС.

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