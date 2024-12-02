9 самых грязных футбольных команд в истории: рейтинг

Футбол, часто называемый "прекрасной игрой", видели немало элегантных и техничных матчей. Однако у этого спорта есть и тёмная сторона, где агрессия, хитрости и спорные тактики выходят на первый план. Вот рейтинг девяти самых грязных футбольных команд в истории, основанный на дисциплинарных рекордах, уровне агрессии и готовности идти на всё ради победы.

9. Манчестер Сити (2001/2002, Первый дивизион)

До того как стать одним из лучших клубов мира, "Манчестер Сити" провёл хаотичный сезон в Первом дивизионе Английской футбольной лиги. Несмотря на продвижение с 108 голами и 99 очками, команда заработала 10 красных карточек. Инциденты с Паоло Уанчопе и Али Бенарбия стали символом их агрессивного стиля игры.

8. Камерун (ЧМ-1990)

Сказочное выступление Камеруна на ЧМ-1990 было омрачено их чрезмерной агрессией. В историю вошёл грубый фол Бенжамена Масинга на Клаудио Канидже. За пять матчей команда собрала 15 жёлтых и 2 красные карточки, став одним из самых жёстких коллективов турнира.

7. Арсенал (1990-е годы при Грэме и Венгере)

Несмотря на успехи в 1990-х, "Арсенал" приобрёл репутацию "хулиганов". Такие игроки, как Патрик Виейра и Тони Адамс, умели как выдерживать агрессию соперников, так и отвечать на неё. Их физическая игра стала неотъемлемой частью доминирования в английском футболе.

6. Нидерланды (ЧМ-2010)

Голландская команда, известная своим "тотальным футболом", отказалась от своих принципов на ЧМ-2010. Каратистский удар Найджела де Йонга в грудь Хаби Алонсо стал символом их жёсткости. В финале команда получила 9 жёлтых карточек, за что их осудил даже Йохан Кройфф, назвав их игру "антифутболом".

5. Аргентина (ЧМ-1990)

Агрессия аргентинцев проявилась на ЧМ-1990. В финале, где команда проиграла ФРГ, Густаво Дезотти получил красную карточку за то, что схватил Юргена Колера за шею. Их жёсткий стиль вызвал множество критики и угрозы санкций от ФИФА.

4. Реал Мадрид (2010-2013, под руководством Моуринью)

"Реал" под руководством Жозе Моуринью стал синонимом "тёмного искусства" футбола. Серхио Рамос и Пепе были известны своей агрессией, особенно в напряжённых "Эль Класико" против "Барселоны" Гвардиолы, где физическая игра часто брала верх над тактикой.

3. Атлетико Мадрид (с 2011 года при Симеоне)

С приходом Диего Симеоне "Атлетико" стал мастером хитрых тактик и провокаций. В их Лигочемпионском матче против "Ливерпуля" в 2019/20 году испанская команда постоянно мешала соперникам, симулировала фолы и использовала любые способы, чтобы добиться победы.

2. Уимблдон (1980-е – 1990-е, "Сумасшедшая банда")

"Сумасшедшая банда" из "Уимблдона" была известна своим агрессивным стилем как на поле, так и за его пределами. Их жёсткая игра шокировала соперников, а победа в финале Кубка Англии 1988 года над "Ливерпулем" стала одним из самых неожиданных триумфов в истории.

1. Лидс Юнайтед (1960-1970-е при Дон Реви)

"Лидс" под руководством Дона Реви получил прозвище "Грязный Лидс". Игроки, такие как Билли Бремнер и Норман Хантер, были известны своей жестокой манерой игры. Их стиль часто приводил к дисциплинарным проблемам, что закрепило их репутацию на десятилетия.

Эти команды показывают, что, помимо тактики и навыков, тёмная сторона футбола может оставлять не менее яркий след в истории спорта.

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