9 января – Степанов день: какой церковный праздник и что нельзя делать

Дата 9 января вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. По религиозному календарю сегодня, 9 января, чтят память христианского мученика Стефана. Святой Стефан известен как истинный почитатель христианской веры, пострадавший за Господа в возрасте 30 лет. Он всю жизнь проповедовал христианство и успешно побеждал иудеев в спорах. За это его оговорили, рассказывая, что он богохульствует.

Стефан предстал перед судом и произнес речь об истории иудеев, упрекая их в том, что они гонят пророков. Во время проповеди святому явился Иисус, Стефан сказал об этом людям, но те закрыли уши и увезли святого за город, где били камнями. От травм Стефан умер, а тело его было оставлено в пищу зверям, но его тайно похоронили христиане.

9 января также отмечается День памяти преподобномученика Феодора. Родившись в богатой семье, Феодор получил хорошее образование. Интересно, что его наставник предрек ученику скорую смерть. В юности Феодор поступил в монастырь, где стал пресвитером. А когда было время иконоборчества, отправился в Константинополь, где разоблачил в ереси патриарха с царем.

За это его заключили в тюрьму, долго мучили. Когда Феодора выпустили из тюрьмы, он продолжал проповедовать Слово Божие и защищать иконы. За это император приказал иглами выколоть на его лице стихи. Святого после этого сослали в Сибирь, где он умер от страданий.

Именины: кто празднует День ангела

В понедельник, 9 января, именины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Яков, Ферапонт, Тихон.

Традиции

У Степанов день продолжаются праздники и веселые гуляния после Рождества Христова. В этот день гадают незамужние девушки, чтобы найти свою судьбу и удачно выйти замуж. Они рассыпают на столе семена и попарно пересчитывают зерна. Если число парное выходит, то девушка в этом году выйдет замуж, а если нет – брак будет не скоро.

Еще одна традиция дня – угощение соседей и знакомых "колядками". Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем с ними ходили в гости. Обязательно нужно было испечь несколько штук в форме разных зверей.

Приметы 9 января

солнечный и морозный день – следующий год будет урожайным;

вороны гнездятся на снегу – до потепления;

лошади ведут себя неспокойно – к снежной буре;

на улицах нет маленьких птичек – ждать снегопада.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя отказываться от угощений.

Нельзя использовать ножи, потому наши предки в этот день хлеб ломали, а не резали.

Нельзя выбрасывать крохи, которые собрали со стола, потому что весь год проведешь в долгах.

Нельзя ткать и шить.

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