Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину, у которого родители имеют инвалидность

В Украине идет общая мобилизация, поэтому в армию могут призвать мужчин от 18 до 60 лет, которых признали годными. Впрочем, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку.

Речь идет, в частности, о лицах, у которых родители имеют инвалидность. Адвокат Богдан Пересад объяснил, имеют ли при каких условиях такие граждане право на отсрочку, сообщает "Дзеркало тижня".

По его словам, речь идет о лицах, имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

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Впрочем, условием отсрочки является то, что лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом должны их содержать. Удерживать лицо, имеющее инвалидность, могут биологические дети и усыновленные.

Согласно закону, родители должны содержать нетрудоспособных детей, нуждающихся в материальной поддержке и в случае, если родители имеют возможность ее предоставлять. Если же родители лица с инвалидностью являются пенсионерами или имеют инвалидность, они считаются нетрудоспособными.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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