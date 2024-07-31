Адвокат объяснил, могут ли призвать многодетного отца во время усыновления третьего ребенка

В Украине отсрочку от мобилизации могут получить ряд граждан. Она предоставляется на срок до шести месяцев.

В частности, отсрочку может получить многодетный отец, на содержании которого находятся более трех несовершеннолетних детей. Могут мобилизовать мужчину на этапе усыновления третьего ребенка сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

Один из пользователей поинтересовался, как безопасно пройти этот процесс и не попасть в ТЦК. Он рассказал, что на этапе усыновления третьего ребенка, а процесс усыновления очень затягивают, особенно в тех случаях, когда не обновил данные.

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Адвокат объяснил, что в таком случае мужчине может стать проблемой полученная повестка, поскольку отсрочки от призыва во время военного положения такой гражданин нет.

"Не попадать на группы оповещения. Однако, у Вас есть другая проблема, а именно повестки, которые будут посылать по почте", – отметил он.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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