Адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права

Сотрудники ТЦК могут изымать у уклонистов водительские удостоверения. Однако для этого существует отдельная процедура, которой обязаны соблюдать как они, так и правоохранители.

Адвокат Тамила Алексик объяснила, могут ли представители ТЦК отобрать права во время остановки на блокпосте. Об этом она рассказала ТСН.ua.

"Дело в том, что ограничить в праве вождения или изъять водительское удостоверение можно только по решению суда. Но если во время этой процедуры со стороны ТЦК или правоохранителей будут зафиксированы отклонения или нарушения, то суд может не удовлетворить такое исковое требование", – указала она.

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Ограничить право управлять транспортным средством могут, если человек действительно умышленно уклоняется от выполнения воинского долга. К примеру, военнообязанный получил повестку, однако проигнорировал ее.

"В таком случае у руководителя ТЦК и СП есть основания обратиться в полицию с требованием, чтобы правоохранители доставили такое лицо для применения к нему административного правонарушения", – указала Алексик.

Адвокат добавила, если водительские удостоверения изымают без соблюдения всех процедур – без требования и решения суда, то это нарушение закона.

"Конечно, изъять удостоверения на право управления транспортным средством могут и просто где-то на блокпосте или посреди дороги, но это противозаконно. И если это сделали представители ТЦК или правоохранители, то гражданин может обжаловать такие незаконные действия. Ему следует обратиться в суд с иском, чтобы истребовать незаконно отобранный документ. Подобные действия можно квалифицировать как превышение полномочий", – отметила она.

В таком случае отобранное водительское удостоверение должно вернуть по решению суда через исполнительную службу, хотя по факту такие водительские удостоверения хранятся в центральном офисе патрульной полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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