Адвокат объяснила, могут ли мобилизовать многодетного отца

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, некоторые категории граждан имеют право на освобождение от призыва.

В частности, отсрочку от мобилизации получают многодетные родители. Адвокат Виолета Монастырская рассказала для Фактов ICTV, могут ли мобилизовать таких мужчин.

Отмечается, что многодетной семьей считаются супруги, состоящие в законном зарегистрированном браке, проживающие вместе и воспитывающие троих и более детей. Также семья считается многодетной, если троих и более детей воспитывает самостоятельно мать или отец.

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Монастырская указала, что согласно законодательству нельзя мобилизовать женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Впрочем, они могут мобилизоваться по собственному желанию и решению ВЛК.

Адвокат подчеркнула, что в 2023 году не вносили изменения в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации по мобилизации многодетных родителей.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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