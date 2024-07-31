Адвокат сказал, что будет, если мужчина за границей не продлит отсрочку

Должны ли мужчины из Украины за границей продолжать отсрочку от мобилизации, сообщил адвокат Владимир Крекотень на своей странице в соцсети Instagram.

Правовед отметил, что в период военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут выезжать за границу.

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С начала вторжения россии режим военного положения и мобилизацию продлевают каждые 90 дней, и мужчины с правом на отсрочку должны обновлять ее в территориальном центре комплектования.

Адвокат Владимир Крекотень объяснил, что военнообязанные, выехавшие за границу и не продлившие отсрочку, не несут за это ответственности. Отсрочка есть право, а не обязанность. ТЦК не заинтересован в таких военнообязанных, поскольку их невозможно призвать на службу.

Необходимые документы для выезда

Для выезда за границу мужчинам с отсрочкой требуется военно-учетный документ с VIN-кодом. Пограничники также проверяют обновленные данные в ТЦК.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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