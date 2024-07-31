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Война в Украине

Адвокат сказал, что будет, если мужчина за границей не продлит отсрочку

Былим Елена

Адвокат сказал, что будет, если мужчина за границей не продлит отсрочку
Отсрочка от мобилизации

Должны ли мужчины из Украины за границей продолжать отсрочку от мобилизации, сообщил адвокат Владимир Крекотень на своей странице в соцсети Instagram.

Правовед отметил, что в период военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут выезжать за границу.

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С начала вторжения россии режим военного положения и мобилизацию продлевают каждые 90 дней, и мужчины с правом на отсрочку должны обновлять ее в территориальном центре комплектования.

Адвокат Владимир Крекотень объяснил, что военнообязанные, выехавшие за границу и не продлившие отсрочку, не несут за это ответственности. Отсрочка есть право, а не обязанность. ТЦК не заинтересован в таких военнообязанных, поскольку их невозможно призвать на службу.

Необходимые документы для выезда

Для выезда за границу мужчинам с отсрочкой требуется военно-учетный документ с VIN-кодом. Пограничники также проверяют обновленные данные в ТЦК.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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