Аэроразведка SOLOVEY сняла на видео 'охоту' на вражеский 2С4 'Тюльпан'

На одном из направлений фронта украинские бойцы заметили вражеский самоходный миномет С4 "Тюльпан". Благодаря бдительности аэроразведчиков он был уничтожен.

Видео подрыва самоходного миномета калибра 240 мм появилось в сети. Его опубликовали аэроразведчики из SOLOVEY в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что по вражеской технике вблизи Марьинки (Донецкая область) отработали бойцы 116 бригады ТрО, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (79 ОДШБр) и 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

На видео можно увидеть, как враг "припарковал" самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" в населенном пункте между домами. Аэроразведка заметила вражескую технику и передала координаты артиллерии. Точными выстрелами миномет был "разобран" вдребезги.

Справка: 2С4 "Тюльпан" – по данным российского минобороны этот самоходный миномет "самый мощный миномет в мире, не имеющий аналогов".

Калибр – 240 мм. Дальность стрельбы – до 20 километров. На этом расстоянии фугасные мины "Тюльпанов" способны уничтожить укрепленные постройки, живую силу и бронетехнику противника.

Минометы 2С4 "Тюльпан" были использованы российскими военными при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода "Азовсталь" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

Поступал на вооружение отдельных артиллерийских бригад резерва Главного командования. 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения ЗЯН противника, его длительных фортификационных сооружений и инженерных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, скрытой живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники недоступной для отвесного артиллерийского огня.

Основным вооружением является 240-мм миномет 2Б8. Миномет крепится рамой опорной плиты к балкам на верхнем кормовом листе корпуса шасси 2С4.

Для зарядки из почвы миномет 2С4 оборудован специальной лебедкой. Выстрел производит наводчик миномета с помощью специального выносного пульта.

2С4 "Тюльпан" имеет очень оригинальную конструкцию. Артиллерийская часть расположена на крыше корпуса. Внутри корпуса шасси размещены экипаж, аппаратура и боекомплект к пушке.

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