Актеры "Ромео и Джульетты" подали в суд на Paramount из-за обнаженной сцены в фильме 1968 года

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг были еще подростками, когда они поразили зрителей в фильме Ромео и Джульетта 1968 года, снятом Франко Дзефирелли. Лента стала хитом и была номинирована на четыре премии "Оскар", но она также вызвала споры из-за интимной сцены в спальне, включавшей изображения ягодиц Уайтинга и обнаженной груди Хасси.

В пятницу Хасси и Уайтинг, которым уже за 70, подали иск в Верховный суд Санта-Моники, обвинив Paramount в сексуальной эксплуатации и распространении обнаженных изображений детей-подростков, сообщает Variety. В иске утверждается, что умерший в 2019 году Дзеффирелли заверил обоих актеров, что в фильме не будет обнаженного тела, и что они будут носить нижнее белье телесного цвета в интимной сцене. Но в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться обнаженными, "иначе картина провалится".

В то время Хасси было 15 лет, а Уайтингу – 16. Согласно жалобе, Дзеффирелли показал им, где будет располагаться камера, и заверил, что ни одна нагота не будет снята. В иске утверждается, что он обманул актеров, а Уайтинг и Хасси на самом деле были сняты обнаженными без их ведома.

"То, что им сказали, и то, что произошло, были разными вещами", – сказал Тони Мариноцци, бизнес-менеджер обоих актеров. "Они доверяли Франко. В 16 лет, как актеры, они убедились, что он не нарушит их доверие. Франко был их другом, и, честно говоря, в 16 лет что они могли сделать? Вариантов нет".

Съемки ''Ромея и Джульетты''

Согласно жалобе, Хасси и Уайтинг испытали душевные и эмоциональные страдания в течение 55 лет после выхода фильма, а также потеряли возможности трудоустройства. Несмотря на их прорывные выступления, после Ромео и Джульетты Хасси и Уайтинг имели очень ограниченную актерскую карьеру.

Они требуют возмещения ущерба, "которые, по их мнению, превышают 500 миллионов долларов".

"Изображения обнаженных несовершеннолетних незаконны и не должны обнародоваться", – сказал в интервью адвокат актеров Соломон Гресен. "Это были очень маленькие наивные дети 60-х годов, не понимавшие, что их ждет. Вдруг они стали известны на таком уровне, которого даже не ожидали, и, кроме того, их презирали, с чем они не знали, как бороться" .

В Paramount пока не ответили на запрос.

Отметим, что в 2018 году в интервью Variety Хасси выступила в защиту обнаженной сцены.

"Никто в моем возрасте раньше этого не делал", – сказала она, добавив, что Дзеффирелли снял это со вкусом. "Это было нужно для фильма".

В другом интервью Fox News в 2018 году она сказала, что эта сцена была "табу" в Америке, но нагота уже была привычной для европейских фильмов того времени.

"Это было не такое уж большое дело", - сказала она. "И Леонард совсем не стеснялся! Среди съемок я просто забыла, что на мне нет одежды".

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