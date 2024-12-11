Акционеры Microsoft отклонили предложение о резерве в Bitcoin

Акционеры Microsoft решительно отклонили предложение выделить часть корпоративных средств для инвестиций в Bitcoin на ежегодном собрании компании 10 декабря. Эту резолюцию предложил Национальный центр исследований общественной политики (NCPPR), утверждая, что инвестиции в Bitcoin могут диверсифицировать прибыль и повысить стоимость акций компании.

Подробности предложения

NCPPR аргументировал, что включение Bitcoin в финансовый резерв позволит Microsoft оставаться лидером в технологической сфере, одновременно создавая триллионы для акционеров. В заранее записанной презентации исследовательский центр предложил выделять 1–5% прибыли Microsoft для инвестиций в Bitcoin, утверждая, что это поможет защититься от инфляционных рисков и снизить долгосрочные риски для акционеров.

Предложение также ссылалось на успешное использование Bitcoin такими компаниями, как BlackRock и MicroStrategy, подчеркивая растущее внимание институциональных инвесторов к криптовалютам.

Реакция Microsoft

В своем отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) совет директоров Microsoft рекомендовал отклонить предложение, ссылаясь на волатильность Bitcoin, которая делает его непригодным для управления корпоративными резервами. Совет подчеркнул важность стабильных инвестиций для обеспечения ликвидности и операционного финансирования, заявив: "Этот запрашиваемый публичный анализ не является необходимым".

Microsoft выразила уверенность в своих текущих финансовых процессах, которые направлены на обеспечение долгосрочной стабильности и роста компании без зависимости от волатильных активов, таких как Bitcoin.

FOMO и отвергнутая концепция

Сторонник Bitcoin Майкл Сейлор, известный своими призывами к корпоративному внедрению криптовалюты, ранее представил свою позицию совету директоров Microsoft. Он заявил, что внедрение Bitcoin могло бы добавить к рыночной капитализации компании до 5 триллионов долларов. Однако эти аргументы не убедили ни совет директоров, ни акционеров.

Это решение демонстрирует стратегическую осторожность Microsoft, которая сильно отличается от подхода таких криптоориентированных компаний, как MicroStrategy.

Последствия и дальнейшие шаги

Несмотря на отклонение предложения NCPPR, организация подала аналогичную резолюцию другим технологическим гигантам, включая Amazon. Акционеры Amazon рассмотрят ее в апреле 2025 года. Будет ли эта идея поддержана традиционными корпорациями, покажет время.

Решение Microsoft подчеркивает сложности для Bitcoin в достижении широкого признания среди традиционных корпораций, даже на фоне роста институционального интереса к криптовалютам.

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