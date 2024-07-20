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Актуально во время блекаутов: как зарядить ноутбук от павербанка

Цихоцкая Мария

Актуально во время блекаутов: как зарядить ноутбук от павербанка
Отключения света стали привычным явлением, что значительно усложняет жизнь людей, работающих из дома за компьютером.

Война в Украине вызвала серьезные проблемы с энергоснабжением. Отключение света стало привычным явлением, что значительно усложняет жизнь людей, работающих из дома за компьютером. Об этом пишет znaj.ua.

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Как зарядить ноутбук, когда нет света?

Зарядка с помощью повербанка:

  1. Не все повербанки подходят: Обычные повербанки, предназначенные для подзарядки телефонов, не смогут зарядить ноутбук из-за недостаточной мощности.
  2. Выбираем мощный повербанк: Вам нужен повербанк с выходом USB-C Power Delivery (PD) или DC-выходом, который выдает напряжение 19 или 20 В и ток не менее 2 ампера.
  3. Емкость: Чем больше емкость повербанка, тем дольше он сможет заряжать ваш ноутбук. Минимальная рекомендуемая емкость – 20 000 мАч.
  4. Качество: Не экономьте на качестве! Выбирайте повербанки известных брендов с хорошими отзывами.
  5. Цена: Цена специальных повербанков для ноутбуков может варьироваться от 1500 до 7000 грн.

Где купить: Специальные повербанки для ноутбуков можно найти в магазинах электроники.

Помните:

  • Зарядка ноутбука от повербанка будет медленнее, чем от сети.
  • Не используйте поврежденный или некачественный повербанк.
  • Не оставляйте ноутбук подключенным к повербанку после полной зарядки.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить бесперебойную работу своего ноутбука, даже если нет света.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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