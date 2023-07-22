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Актуальные для лета: фитнес-тренер Боржемская поделилась рецептами холодных супов

Диана Бондаренко

Актуальные для лета: фитнес-тренер Боржемская поделилась рецептами холодных супов

Летом падает аппетит, однако для здоровья и стройной фигуры не нужно пропускать приемы пищи. Вместо этого стоит сделать акцент на полезных блюдах.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных супов, которые станут актуальными именно для лета. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Жаркое лето в разгаре, поэтому акцент в питании хочется сделать именно на холодных блюдах. Предлагаю рецепты вкуснейших супов, которые будут актуальны в эту пору!" – сказала Марина Боржемская.

Рецепты холодных супов

Окрошка на кефире

Ингредиенты, которые понадобятся:

  • кефир (1 л),
  • отварное куриное филе (250 г),
  • вареные яйца (2 шт.),
  • редис (200 г),
  • огурцы (3 шт.),
  • отварной картофель (3 шт.),
  • зеленый лук (1 пучок),
  • петрушка,
  • укроп,
  • специи.

Приготовление:

  • Отварной картофель нарежьте кубиками.
  • Измельчите яйца, огурцы и куриное филе.
  • На терке натрите редиску и мелко нашинкуйте зелень.
  • Все ингредиенты высыпьте в миску и добавляйте соли со специями.
  • Залейте все кефиром и перемешайте.
  • Готовую окрошку поставьте в холодильник на час.

Холодный суп с фетой и щавелем

Ингредиенты:

  • кефир (500 г),
  • щавель (150 г),
  • фета (150 г),
  • огурцы (150 г),
  • редис (5 шт.),
  • вареное яйцо (1 шт.),
  • лимонный сок,
  • оливковое масло,
  • специи.

Приготовление:

  • Взбейте кефир и щавель с помощью блендера.
  • Добавьте фету, оливковое масло, лимонный сок, специи и снова взбейте.
  • Очистите огурцы, редис. Нарежьте кубиками и добавьте в суп.
  • Измельчите яйца и добавьте их к другим ингредиентам.
  • Поставьте суп в холодильник в час.
  • Перед подачей украсьте зеленью и частицами редиса.

Гаспачо

Ингредиенты:

  • помидоры (8 шт.),
  • болгарский перец (3 шт.),
  • лук (1 шт.),
  • огурцы (2 шт.),
  • чеснок (5 зубчиков),
  • оливковое масло,
  • бальзамический уксус,
  • специи.

Приготовление:

  • Помидоры уложите в кастрюлю и залейте кипятком на несколько минут. После чего поместите их в холодную воду и снимите шкурку.
  • Очистите огурцы, перцы, чеснок и лук. Овощи положите в блендер и измельчите до образования пюре.
  • Добавьте оливковое масло, специи и бальзамический уксус.
  • Охладите суп в холодильнике в течение нескольких часов.

Приятного аппетита! Напомним, ранее Марина Боржемская рассказывала, как можно облегчить и сделать максимально безопасными занятия спортом на улице.

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