Актуальные для лета: фитнес-тренер Боржемская поделилась рецептами холодных супов

Летом падает аппетит, однако для здоровья и стройной фигуры не нужно пропускать приемы пищи. Вместо этого стоит сделать акцент на полезных блюдах.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных супов, которые станут актуальными именно для лета. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Жаркое лето в разгаре, поэтому акцент в питании хочется сделать именно на холодных блюдах. Предлагаю рецепты вкуснейших супов, которые будут актуальны в эту пору!" – сказала Марина Боржемская.

Рецепты холодных супов

Окрошка на кефире

Ингредиенты, которые понадобятся:

кефир (1 л),

отварное куриное филе (250 г),

вареные яйца (2 шт.),

редис (200 г),

огурцы (3 шт.),

отварной картофель (3 шт.),

зеленый лук (1 пучок),

петрушка,

укроп,

специи.

Приготовление:

Отварной картофель нарежьте кубиками.

Измельчите яйца, огурцы и куриное филе.

На терке натрите редиску и мелко нашинкуйте зелень.

Все ингредиенты высыпьте в миску и добавляйте соли со специями.

Залейте все кефиром и перемешайте.

Готовую окрошку поставьте в холодильник на час.

Холодный суп с фетой и щавелем

Ингредиенты:

кефир (500 г),

щавель (150 г),

фета (150 г),

огурцы (150 г),

редис (5 шт.),

вареное яйцо (1 шт.),

лимонный сок,

оливковое масло,

специи.

Приготовление:

Взбейте кефир и щавель с помощью блендера.

Добавьте фету, оливковое масло, лимонный сок, специи и снова взбейте.

Очистите огурцы, редис. Нарежьте кубиками и добавьте в суп.

Измельчите яйца и добавьте их к другим ингредиентам.

Поставьте суп в холодильник в час.

Перед подачей украсьте зеленью и частицами редиса.

Гаспачо

Ингредиенты:

помидоры (8 шт.),

болгарский перец (3 шт.),

лук (1 шт.),

огурцы (2 шт.),

чеснок (5 зубчиков),

оливковое масло,

бальзамический уксус,

специи.

Приготовление:

Помидоры уложите в кастрюлю и залейте кипятком на несколько минут. После чего поместите их в холодную воду и снимите шкурку.

Очистите огурцы, перцы, чеснок и лук. Овощи положите в блендер и измельчите до образования пюре.

Добавьте оливковое масло, специи и бальзамический уксус.

Охладите суп в холодильнике в течение нескольких часов.

Приятного аппетита! Напомним, ранее Марина Боржемская рассказывала, как можно облегчить и сделать максимально безопасными занятия спортом на улице.

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