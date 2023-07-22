Актуальные для лета: фитнес-тренер Боржемская поделилась рецептами холодных супов
Летом падает аппетит, однако для здоровья и стройной фигуры не нужно пропускать приемы пищи. Вместо этого стоит сделать акцент на полезных блюдах.
Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных супов, которые станут актуальными именно для лета. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Жаркое лето в разгаре, поэтому акцент в питании хочется сделать именно на холодных блюдах. Предлагаю рецепты вкуснейших супов, которые будут актуальны в эту пору!" – сказала Марина Боржемская.
Рецепты холодных супов
Окрошка на кефире
Ингредиенты, которые понадобятся:
- кефир (1 л),
- отварное куриное филе (250 г),
- вареные яйца (2 шт.),
- редис (200 г),
- огурцы (3 шт.),
- отварной картофель (3 шт.),
- зеленый лук (1 пучок),
- петрушка,
- укроп,
- специи.
Приготовление:
- Отварной картофель нарежьте кубиками.
- Измельчите яйца, огурцы и куриное филе.
- На терке натрите редиску и мелко нашинкуйте зелень.
- Все ингредиенты высыпьте в миску и добавляйте соли со специями.
- Залейте все кефиром и перемешайте.
- Готовую окрошку поставьте в холодильник на час.
Холодный суп с фетой и щавелем
Ингредиенты:
- кефир (500 г),
- щавель (150 г),
- фета (150 г),
- огурцы (150 г),
- редис (5 шт.),
- вареное яйцо (1 шт.),
- лимонный сок,
- оливковое масло,
- специи.
Приготовление:
- Взбейте кефир и щавель с помощью блендера.
- Добавьте фету, оливковое масло, лимонный сок, специи и снова взбейте.
- Очистите огурцы, редис. Нарежьте кубиками и добавьте в суп.
- Измельчите яйца и добавьте их к другим ингредиентам.
- Поставьте суп в холодильник в час.
- Перед подачей украсьте зеленью и частицами редиса.
Гаспачо
Ингредиенты:
- помидоры (8 шт.),
- болгарский перец (3 шт.),
- лук (1 шт.),
- огурцы (2 шт.),
- чеснок (5 зубчиков),
- оливковое масло,
- бальзамический уксус,
- специи.
Приготовление:
- Помидоры уложите в кастрюлю и залейте кипятком на несколько минут. После чего поместите их в холодную воду и снимите шкурку.
- Очистите огурцы, перцы, чеснок и лук. Овощи положите в блендер и измельчите до образования пюре.
- Добавьте оливковое масло, специи и бальзамический уксус.
- Охладите суп в холодильнике в течение нескольких часов.
Приятного аппетита! Напомним, ранее Марина Боржемская рассказывала, как можно облегчить и сделать максимально безопасными занятия спортом на улице.
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