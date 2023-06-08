Акула напала на туристов возле пляжа в Египте, россиянин не выжил (видео)
В Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.
Очевидцы сообщили, что отдыхающие заметили плавник над водой, однако подумали, что этот дельфин подплыл близко к людям. Вдруг один из мужчин, находившийся в воде, начал барахтаться и кричать. Его затянуло под воду.
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Предварительно известно, что жертвой нападения акулы стал гражданин россии, отдыхавший с подругой. Некоторые СМИ сообщают, что он не являлся туристом, а проживал в Египте долгое время. Нападение произошло сегодня у пляжа одной из гостиниц "Dream Beach".
Нападение акулы на туристов попало на видео:
"Она останки его доедает", – кричит кто-то из туристов.
Сообщается, что пляжи в Хургаде после инцидента закрыли все пляжи.
Очевидцы сообщили: "Девушка успела спастись, он принял удар на себя... Прямо на моих глазах акула сожрала парня".
Ранее сообщалось, что житель Великобритании руководил дроном и заметил трех акул у популярного пляжа в Австралии. Он предупредил спасателей, чтобы они эвакуировали отдыхающих из воды.
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