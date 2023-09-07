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Андре Тан дал советы, как сложить удачный осенний лук (фото)

Диана Бондаренко

Андре Тан дал советы, как сложить удачный осенний лук (фото)

Со сменой сезона приходит время для обновления вашего гардероба и создания модного осеннего образа. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как сложить удачный лук и привел примеры некоторых трендовых образов осени 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Андре Тан надеется, что его примеры осенних образов смогут воодушевить женскую половину Украины.

"Надеюсь, что эти советы и образы помогут вам составить стильные осенние луга", – сказал Андре Тан.

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Как сложить удачный осенний лук:

Образ из базового элемента:

Начните с основных элементов гардероба: джинсы, брюки, однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа.

Текстура и разные материалы:

Кожа, замша, шерсть, хлопок. Эти вещи следует выбирать и совмещать между собой.

Аксессуары:

Аксессуары помогают создать уникальный образ – шарф, шапка, шляпа и украшения.

Уместная обувь:

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы, кроссовки.

Примеры удачных осенних образов от дизайнера:

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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