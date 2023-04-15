Андре Тан назвал наиболее актуальную одежду на весну 2023 (фото)

С наступлением весны, вероятно, каждый хочет поскорее снять с себя тяжелую верхнюю одежду, шапки и перчатки и одеться во что-то яркое, чтобы слиться с природой в период ее оживления. Если вы хотите одеваться стильно и модно весной, вам помогут советы украинского дизайнера Андре Тана.

В своем Инстаграмме известный знаток женской моды показал варианты весенних лугов, которые повторить нетрудно из тех вещей, которые могут быть в вашем гардеробе.

Модельер говорит, что в тренде будут вышиванки. "Только не говорите, что у вас нет в гардеробе ничего с украинскими мотивами. А если и есть, то вам такая нужна. В ней вы точно не останетесь незамеченными. А для наших красавиц за рубежом, это очень крутой вариант подчеркнуть и показать нашу культуру ", – говорит Тан.

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По его словам, вышитое украинскими орнаментами платье "уже само по себе является полным образом, поэтому нужно только подобрать обувь и сумочку". Он советует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе.⠀

Также, когда потеплеет, обратите внимание на платья с цветочными принтами.

"Легкость и цветущесть в платье с таким принтом тебе обеспечена. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости. Платье настолько завершено выглядит, что даже не нужны дополнительные элементы в образе, я бы только посоветовал надеть какой-то минималистичный". и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все, и по обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах", – посоветовал Андре Тан.⠀

Он говорит, что нужно выбирать яркие образы. Например надеть красный костюм, к которому надеть "очки с трендовыми цепочками".

"А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки как на грубом подборе, так и на тоненьком, ботильоны, кеды", – добавил он.⠀

"Кежуал на каждый день", по его мнению, могут создать джинсы с рубашкой или футболкой (как белой, так и яркой).

"Это must-have образ на любой случай. Но что делает этот образ особенным - детали. Флаг Украины на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань. Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если ты выбрала футболку, то можно надеть кепку или бандану", – советует модный эксперт.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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