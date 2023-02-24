Андре Тан назвал вещи, которые будут трендовыми весной
Эксперт по женской моде известный украинский дизайнер назвал трендовые вещи, которые будут модными весной этого года. По его мнению, женщинам стоит присмотреться, нет ли у них в шкафу чего-то из бабушкиного гардероба.
В своем Инстаграме Андре Тан написал, что в моду вернутся вещи в стиле 60-х. Это и "дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи".
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"Если хотите выглядеть эффектно, рекомендую присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки или Одри", – добавил он.
Эксперт по моде говорит, что также стоит позаботиться, чтобы в гардеробе были брюки с накладными карманами.
"Удобные практичные брюки наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами. На весну - то, что надо", - говорит Тан.
По его мнению, весной всплывет и "байкерская тема". Так что можно смело доставать "мотоциклетную куртку", которая будет одним из главных элементов байкерского стиля.
"Именно этот грубый, но в то же время изящный предмет будет очень популярен этой весной. Так что если у вас еще нет такой, то советую присмотреться", — добавил он.
Андре Тан также говорит, что цветастая одежда из моды не получится: "В этом сезоне в мире моды особенно понравились принты и аксессуары с большими цветами. Поэтому для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора".
Что касается плиссированных вещей, то дизайнер уверен, что весной "плиссе останется актуальным".
"Юбки, платья, костюмы - выбор вещей в плиссе очень велик, так что смело выбирайте, что вам по душе", - резюмировал он.
Ранее Андре Тан назвал элемент одежды, который всегда будет смотреться стильно и модно.
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