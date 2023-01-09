Андре Тан раскрыл секрет главных трендов в 2023 году и показал стильные модели (фото)

Украинский дизайнер и телеведущий Андре Тан рассказал о тенденциях, ожидающих модниц в этом году. Свои рекомендации он дал на странице в Instagram.

Там он упомянул о материалах и силуэтах, которые будут актуальными в этом году. Со своими читателями дизайнер одежды поделился демонстрацией модных образов, отметив, что это только первая часть.

По мнению Андре Тана в нынешнем году будут актуальны:

Шубы из искусственного меха

Это может быть вариант под натуральный мех, а также цветные модели в стиле оверсайз. Каждая модница может выбрать свой вариант на любой вкус.

Джинсовая классика

По мнению дизайнера, коллекции из джинсовых тканей до сих пор будут актуальны и не намерены покидать первые места подиумов. В этом году будут актуальны как классические вещи, так и одежда из вываренной состаренной джинсы.

Маскулинность

Настало время тех девушек, кто давно покушался на мужскую одежду. Теперь вы можете выбрать рубашку или пиджак, комбинировать брючные костюмы. Андре Тан рекомендует все же добавлять в образ женские детали, чтобы достичь еще больше контраста.

Кожа – много кожи!

В прошлом году на красных дорожках почти каждая вторая звезда использовала в своих образах платья из кожи. Этот тренд останется и в этом году, так что не прячь далеко ваши косухи и кожаные штаны.

По мнению дизайнера, лучше предпочесть силуэт оверсайз.

Корсеты

Яркости и женственности образу придадут корсету. Они подчеркнут талию, сделают фигуру утонченной, а образ дерзким. Дизайнер рекомендует одевать корсет на платья или рубашки, а также на обнаженное тело.

Ранее Андре Тан подвел итоги уходящего года. Fashion-эксперт назвал и показал самые модные вещи в 2022 году.

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