Андре Тан показал базовый гардероб на осень: фото

Осень – это время, когда можно экспериментировать с модными трендами и создавать стильные образы. Однако чтобы не потратить лишние деньги на быстротечные тенденции, важно создать базовый гардероб, который будет актуален на протяжении многих сезонов.

Стилист и дизайнер Андре Тан поделился секретами, на что обратить внимание при создании базового гардероба на осень 2023 года. "Это базовые вещи, которые делают гардероб удобным и функциональным. На которые можно потом нанизывать модные тренды!", — написал он в Инстаграм.

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Первое, что нужно вытащить из шкафа или приобрести, говорит дизайнер, это тренч. В этом сезоне модные тренчи классические, кожаные и со ставками.

Также Андре Тан напомнил об актуальности свитеров, кардиганов и джемперов. Он советует выбирать свитера из качественного трикотажа или шерсти.

Также в этот осенний сезон желательно иметь в гардеробе вязаные и трикотажные платья, в которых каждая женщина будет выглядеть стильно и элегантно.

Следует присмотреться и к макси-юбкам. "Длинные юбки идеально подходят для стилизации, помогают создать элегантный, дерзкий, романтичный или деловой образ для любого события", – заметил стилист. Андре Тан добавил, что следует выбирать длинные юбки из кожи, или заключенные или трикотажные.

Также осенью 2023 года, по мнению дизайнера, будут в тренде трикотажные костюмы из мягкого материала. А еще – штаны прямого кроя. "Этой осенью обратите внимание на штаны из эко-кожи", — добавил Андре Тан.

Напомним, мы уже писали, что носить дома, чтобы было удобно.

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